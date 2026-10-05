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Главная Одесса Судно, которое уразила РФ на Одесчине, дрейфует возле Болгарии

Судно, которое уразила РФ на Одесчине, дрейфует возле Болгарии

Ua ru
5 октября 2026 15:18
Повреждённое в результате атаки РФ судно дрейфует у берегов Болгарии
Судно Emil. Фото: Министерство обороны Болгарии

После российской атаки на Одесскую область поврежденное грузовое судно оказалось в открытом море без экипажа. Судно утратило способность маневрировать и дрейфует под воздействием течений. За судном следят болгарские военные, а остальных моряков предупреждают об опасности в акватории. В настоящее время судно движется в направлении болгарской экономической зоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Болгарии.

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Повреждения судна

Утром 5 августа во время российской атаки беспилотников вблизи Одессы повреждения получило грузовое судно Emil. На борту вспыхнул пожар, а технические системы вышли из строя. Из-за этого судно утратило способность маневрировать. Экипаж при этом успел эвакуироваться, поэтому на момент обнаружения судно уже находилось в море без людей на борту.

Дрейф в Чёрном море

Вертолеты Военно-морских сил Болгарии обнаружили "Emil", когда судно дрейфовало примерно в 40 километрах к востоку от мыса Шабла. В настоящее время судно находится в исключительной экономической зоне Румынии. Из-за морских течений оно движется на юг — в направлении исключительной экономической зоны Болгарии.

Контроль над судном

Болгарские военные моряки предупредили других участников судоходства о неуправляемом судне без экипажа в акватории. За "Эмилом" продолжают следить. В случае возникновения опасности соответствующие ведомства готовы принять необходимые меры для ее устранения.

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Нападения на суда

Отметим, что 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения. Всего на борту находились 17 членов экипажа. 13 моряков удалось эвакуировать в безопасное место. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, пограничники спасали экипаж гражданского судна, поврежденного в результате российской атаки. На борту находились 16 членов экипажа, 15 моряков удалось эвакуировать. К спасательной операции были привлечены катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные атаковали спасательный буксир "Сапфир" в порту Одесской области. Ударный беспилотник поразил морское поисково-спасательное судно. Буксир получил повреждения, однако люди во время атаки не пострадали.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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