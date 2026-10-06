Удар РФ по судну в Чорному морі: є загиблий і поранені

Палаюче судно в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська продовжують атакувати цивільне судноплавство та портову інфраструктуру на Одещині. Черговий удар у Чорному морі пошкодив комерційний корабель, який перевозив рапсову олію. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. На судні після удару спалахнула пожежа в надбудові.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення Олега Кіпера про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по судну

Російський безпілотник атакував комерційне судно під прапором Маршаллових островів. На момент удару воно перевозило рапсову олію. Унаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень. Після влучання загорілася його надбудова.

Наслідки удару по судну. Фото: Одеська ОВА

Загиблий і поранені

Внаслідок російського удару загинула одна людина. Ще семеро людей постраждали.

"Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці", — написав Кіпер.

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Попередній удар

Зазначимо, вчора, президент України Володимир Зелененький повідомив, що російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну під турецьким прапором, яке перевозило кукурудзу. Атака сталася в нейтральних водах. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.

Унаслідок удару загинув капітан судна. Доля ще однієї людини наразі з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові атакували рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Ударний безпілотник влучив у морське пошуково-рятувальне судно. Буксир зазнав пошкоджень, однак люди під час атаки не постраждали.