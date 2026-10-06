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Главная Одесса Россия ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть погибший

Россия ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть погибший

Ua ru
6 октября 2026 12:13
Удар РФ по судну в Чёрном море: есть погибший и раненые
Горящее судно в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре в Одесской области. Очередной удар в Чёрном море повредил коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате атаки погиб один человек, ещё семеро получили ранения. На судне после удара вспыхнул пожар в надстройке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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РФ атакувала судно у Чорному морі
Сообщение Олега Кипера о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по судну

Российский беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. На момент удара оно перевозило рапсовое масло. В результате атаки корабль получил повреждения. После попадания загорелась его надстройка.

РФ атакувала судно у Чорному морі
Последствия удара по судну. Фото: Одесская ОВА

Погибший и раненые

В результате российского удара погиб один человек. Еще семь человек пострадали.

"Целенаправленными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности", — написал Кипер.

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Предыдущий удар

Отметим, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.

В результате удара погиб капитан судна. Судьба еще одного человека пока выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них получил ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные атаковали спасательный буксир "Сапфир" в порту Одесской области. Ударный беспилотник поразил морское поисково-спасательное судно. Буксир получил повреждения, однако люди во время атаки не пострадали.

Одесса корабль Одесская область обстрелы Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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