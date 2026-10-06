Удар РФ по судну в Чёрном море: есть погибший и раненые

Россия ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть погибший
Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре в Одесской области. Очередной удар в Чёрном море повредил коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате атаки погиб один человек, ещё семеро получили ранения. На судне после удара вспыхнул пожар в надстройке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Удар по судну
Российский беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. На момент удара оно перевозило рапсовое масло. В результате атаки корабль получил повреждения. После попадания загорелась его надстройка.
Погибший и раненые
В результате российского удара погиб один человек. Еще семь человек пострадали.
"Целенаправленными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности", — написал Кипер.
Предыдущий удар
Отметим, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.
В результате удара погиб капитан судна. Судьба еще одного человека пока выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них получил ранения.
Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.
Также Новини.LIVE писали, что российские военные атаковали спасательный буксир "Сапфир" в порту Одесской области. Ударный беспилотник поразил морское поисково-спасательное судно. Буксир получил повреждения, однако люди во время атаки не пострадали.