Авария на автодороге в Одесской области: пять пострадавших

Россияне ударили по автодороге на Одесчине: есть пострадавшие
Российские военные нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Поврежденные автомобили
Сегодня, 6 октября, враг нанес несколько ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших. Двух человек госпитализировали.
Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое — медики борются за его жизнь. На месте работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Атака на судно
Неизвестные морские и воздушные дроны атаковали два торговых судна в Черном море у побережья Болгарии. Инцидент произошел около 03:00 в исключительной экономической зоне страны, примерно в 70 морских милях от берега. Мишенями стали сухогрузы ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Первое судно затонуло, а судьба его экипажа пока неизвестна. На борту ABLE загорелся пожар, поэтому все 18 членов экипажа покинули судно.
Моряков подобрал находившийся неподалеку болгарский пассажирский паром DIOSCURIA, получивший сигнал бедствия. Среди спасенных ранены. Им оказали первую помощь на борту парома, а двух моряков впоследствии доставили в больницу. Для спасения экипажей Болгария привлекла масштабные силы, в том числе военные вертолеты. Премьер-министр страны Румен Радев назвал атаку абсолютно неприемлемой и заявил о грубом нарушении международного права и правилах навигации.
Атаки за сутки
Первую воздушную тревогу в Одесском районе 6 октября объявили в 00:04 из-за угрозы дронов. Она длилась до 00:58, когда объявили отбой. Следующая началась в 04:12. Причиной также стала угроза со стороны дронов. В 05:01 в Одесском районе объявили отбой.
В 07:09 в Одесском районе снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В 07:13 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Южного и Черноморского с севера. Через 11 минут, в 07:24, поступило сообщение об ещё одном реактивном БПЛА. Он двигался на Одессу с севера. В 07:33 воздушную тревогу в Одесском районе отменили.
В 10:15 в Одесском районе вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В 10:20 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА к северу от Овидиополя, который двигался курсом на север. В 10:39 поступило сообщение о реактивном БПЛА, который двигался в сторону Беляевки. Отбой этой тревоги объявили в 10:46.
В 12:06 в Одесском районе вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. Уже в 12:07 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался с моря курсом на Южное. В 12:28 в Одесском районе объявили отбой воздушной тревоги.
Удар по КПП
Вчера, 5 октября, после атаки РФ на украинскую инфраструктуру вблизи пункта пропуска "Паланка—Маяки—Удобное" упал снаряд. Он ударился о землю и рикошетом попал в автобус, припаркованный у барьера.
В результате инцидента повреждены автобус и кабины управления. Легкие травмы получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы. Других пострадавших не зафиксировано. Из-за падения снаряда работу пункта пропуска временно приостановили.
Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. На момент удара оно перевозило рапсовое масло. В результате атаки корабль получил повреждения. После попадания загорелась его надстройка.
Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область, нанося удары по региону. В ночь на 6 октября под ударом вновь оказалась Одесса. В результате атаки были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар.