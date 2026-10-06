Авария на автодороге в Одесской области: пять пострадавших

Горящий грузовик. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Российские военные нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение Олега Кипера о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Поврежденные автомобили

Сегодня, 6 октября, враг нанес несколько ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших. Двух человек госпитализировали.

Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое — медики борются за его жизнь. На месте работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Уничтоженные грузовики. Фото: Одесская ОВА

Атака на судно

Неизвестные морские и воздушные дроны атаковали два торговых судна в Черном море у побережья Болгарии. Инцидент произошел около 03:00 в исключительной экономической зоне страны, примерно в 70 морских милях от берега. Мишенями стали сухогрузы ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Первое судно затонуло, а судьба его экипажа пока неизвестна. На борту ABLE загорелся пожар, поэтому все 18 членов экипажа покинули судно.

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Моряков подобрал находившийся неподалеку болгарский пассажирский паром DIOSCURIA, получивший сигнал бедствия. Среди спасенных ранены. Им оказали первую помощь на борту парома, а двух моряков впоследствии доставили в больницу. Для спасения экипажей Болгария привлекла масштабные силы, в том числе военные вертолеты. Премьер-министр страны Румен Радев назвал атаку абсолютно неприемлемой и заявил о грубом нарушении международного права и правилах навигации.

Атаки за сутки

Первую воздушную тревогу в Одесском районе 6 октября объявили в 00:04 из-за угрозы дронов. Она длилась до 00:58, когда объявили отбой. Следующая началась в 04:12. Причиной также стала угроза со стороны дронов. В 05:01 в Одесском районе объявили отбой.

В 07:09 в Одесском районе снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В 07:13 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Южного и Черноморского с севера. Через 11 минут, в 07:24, поступило сообщение об ещё одном реактивном БПЛА. Он двигался на Одессу с севера. В 07:33 воздушную тревогу в Одесском районе отменили.

В 10:15 в Одесском районе вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В 10:20 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА к северу от Овидиополя, который двигался курсом на север. В 10:39 поступило сообщение о реактивном БПЛА, который двигался в сторону Беляевки. Отбой этой тревоги объявили в 10:46.

В 12:06 в Одесском районе вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. Уже в 12:07 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался с моря курсом на Южное. В 12:28 в Одесском районе объявили отбой воздушной тревоги.

Удар по КПП

Вчера, 5 октября, после атаки РФ на украинскую инфраструктуру вблизи пункта пропуска "Паланка—Маяки—Удобное" упал снаряд. Он ударился о землю и рикошетом попал в автобус, припаркованный у барьера.

В результате инцидента повреждены автобус и кабины управления. Легкие травмы получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы. Других пострадавших не зафиксировано. Из-за падения снаряда работу пункта пропуска временно приостановили.

Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. На момент удара оно перевозило рапсовое масло. В результате атаки корабль получил повреждения. После попадания загорелась его надстройка.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область, нанося удары по региону. В ночь на 6 октября под ударом вновь оказалась Одесса. В результате атаки были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар.