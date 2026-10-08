Атака на Одещині: згоріли 14 авто, постраждав притулок

Пожежа на Одещині. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

На Одещині внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на території автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив понад 10 автомобілів. Також пошкоджені вольєри й паркан притулку. Одна собака загинула, ще одна постраждала. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення Олега Кіпера про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Через атаку на автостоянці загорілися та повністю знищено 14 легкових автомобілів. Ще 13 автівок отримали пошкодження. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташовану поруч будівлю притулку для тварин.

Палаючі авто. Фото: ДСНС Одещини

Вогонь і уламки пошкодили вольєри та паркан. Одна собака загинула через атаку, ще одна постраждала.

Робота рятувальників

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 14 рятувальників і три одиниці техніки. Також на місці працювали шестеро добровольців Асоціації добровільних пожежних України з однією одиницею техніки. Наразі пожежі ліквідовані.

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На місці тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Удари по притулкам

Це вже не перший випадок, коли через російські атаки на Одещині пошкоджують притулки для тварин. У ніч на 29 вересня під час чергового удару РФ в Одеському районі також постраждав притулок. Тоді були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти портової інфраструктури, транспорт і територія притулку для тварин. Загалом унаслідок тієї атаки постраждали вісім людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області 6 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, двох із них госпіталізували. Один із поранених перебуває у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує невпинно атакувати Одещину, завдаючи ударів по регіону. У ніч проти 6 жовтня під ударом знову опинилася Одеса. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа.