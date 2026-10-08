Нападение в Одесской области: сгорели 14 автомобилей, пострадал приют

Пожар в Одесской области. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области в результате вражеской атаки произошел пожар на территории автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил более 10 автомобилей. Также повреждены вольеры и забор приюта. Одна собака погибла, еще одна пострадала. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение Олега Кипера о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В результате атаки на автостоянке загорелись и были полностью уничтожены 14 легковых автомобилей. Еще 13 автомобилей получили повреждения. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на расположенное рядом здание приюта для животных.

Горящие автомобили. Фото: ГСЧС Одесской области

Огонь и обломки повредили вольеры и забор. Одна собака погибла в результате атаки, ещё одна пострадала.

Работа спасателей

К ликвидации пожара со стороны ГСЧС были привлечены 14 спасателей и три единицы техники. Также на месте работали шесть добровольцев Ассоциации добровольных пожарных Украины с одной единицей техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

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На месте продолжаются работы по устранению последствий нападения.

Удары по приютам

Это уже не первый случай, когда из-за российских атак в Одесской области повреждаются приюты для животных. В ночь на 29 сентября во время очередного удара РФ в Одесском районе также пострадал приют. Тогда были повреждены жилые дома, учебное заведение, объекты портовой инфраструктуры, транспорт и территория приюта для животных. Всего в результате той атаки пострадали восемь человек.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 октября российские военные нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область, нанося удары по региону. В ночь на 6 октября под ударом вновь оказалась Одесса. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар.