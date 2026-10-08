Одеса серед головних цілей РФ: план ударів по енергетиці

Знищена підстанція в Україні. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія внесла Одесу до переліку головних цілей для ударів по енергетиці. У перехопленому документі російські військові розрахували, скільки ракет і дронів знадобиться, щоб залишити великі міста без світла, води та тепла. Йдеться про масштабні атаки на об'єкти, від яких залежить життя мільйонів українців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розслідування журналістів проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

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Росія планує знеструмити Одесу

За даними "Схем", у російській аналітичній довідці за серпень 2026 року наведено розрахунок ударів по 12 ключових підстанціях у трьох містах — Одесі, Києві та Харкові. За розрахунками авторів документа, їхнє ураження може призвести до втрати до 90% електропостачання. Для цього росіяни передбачили використання 40–50 безпілотників "Молнія" та ще 130–140 дронів "Герань-4" або "Дань-Т/Бандероль". Ці цифри стосуються всіх трьох міст разом.

До ширшого переліку пріоритетних міст для ударів РФ також увійшли Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Які ще об'єкти хоче атакувати Росія

Російська довідка охоплює чотири напрямки, пишуть журналісти, зокрема електропостачання, водопостачання, каналізацію та опалення. Загалом у ній перелічено близько 60 об'єктів по всій Україні, серед яких електростанції, підстанції, котельні, насосні станції та очисні споруди. Окремо росіяни розрахували удари по об'єктах, через які Україна отримує електроенергію з Європи. У документі також згадуються можливі жертви серед цивільних під час атак на котельні поблизу житлових будинків.

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Що кажуть експерти про документ РФ

Журналісти "Схем" показали отриманий документ експертам, щоб з’ясувати, наскільки реалістичні наведені в ньому розрахунки. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Росія готує подібні матеріали щонайменше з 2023 року. За його словами, вони описують можливі сценарії ударів по українській енергетиці, але не є конкретними наказами про атаки.

Новини.LIVE писали, що на початку вересня після масованого російського удару Одещина опинилася у найскладнішій ситуації з електропостачанням в Україні. Через пошкодження ключових енергетичних об'єктів понад 350 тисяч родин тимчасово залишилися без електрики. Відключення зачепили й частину Одеси. Масштаби наслідків показали, наскільки серйозно пошкодження енергетичної інфраструктури можуть впливати на повсякденне життя мешканців регіону.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, як атаки РФ на енергооб'єкти Одещини спричинили перебої не лише зі світлом, а й із водопостачанням. У серпні значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. У Київському, Пересипському та Хаджибейському районах Одеси виникли проблеми з електрикою, а подекуди зникла вода. Енергетики змогли розпочати відновлювальні роботи лише після дозволу військових і рятувальників.

Також Новини.LIVE повідомляли, наскільки Одеса готова до нових блекаутів та які проблеми можуть виникнути взимку. Депутат Одеської міської ради Петро Обухов пояснив, що навіть після відновлення електропостачання наслідки ударів можуть відчуватися тижнями. Особливу небезпеку становить знеструмлення насосного обладнання, від якого залежить подача води до будинків. Для підготовки до опалювального сезону місто планує використовувати когенераційні установки та резервне живлення котелень, однак повністю захистити Одесу від наслідків нових атак ці заходи не зможуть.