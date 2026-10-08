Одесса среди главных целей РФ: план ударов по энергетике

Разрушенная подстанция в Украине. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия включила Одессу в список основных целей для ударов по энергетике. В перехваченном документе российские военные рассчитали, сколько ракет и дронов понадобится, чтобы оставить крупные города без света, воды и тепла. Речь идет о масштабных атаках на объекты, от которых зависит жизнь миллионов украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на расследование журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.

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Россия планирует обесточить Одессу

По данным «Схем», в российской аналитической справке за август 2026 года приведен расчет ударов по 12 ключевым подстанциям в трех городах — Одессе, Киеве и Харькове. По расчетам авторов документа, их поражение может привести к потере до 90% электроснабжения. Для этого россияне предусмотрели использование 40–50 беспилотников «Молния» и ещё 130–140 дронов «Герань-4» или «Дань-Т/Бандероль». Эти цифры касаются всех трёх городов в совокупности.

В более широкий перечень приоритетных городов для ударов РФ также вошли Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

Какие еще объекты хочет атаковать Россия

Российская справка охватывает четыре направления, пишут журналисты, в частности электроснабжение, водоснабжение, канализацию и отопление. Всего в ней перечислено около 60 объектов по всей Украине, среди которых электростанции, подстанции, котельные, насосные станции и очистные сооружения. Отдельно россияне рассчитали удары по объектам, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. В документе также упоминаются возможные жертвы среди гражданского населения во время атак на котельные вблизи жилых домов.

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Что говорят эксперты о документе РФ

Журналисты «Схем» показали полученный документ экспертам, чтобы выяснить, насколько реалистичны приведенные в нем расчеты. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Россия готовит подобные материалы как минимум с 2023 года. По его словам, они описывают возможные сценарии ударов по украинской энергетике, но не являются конкретными приказами о нападениях.

Новини.LIVE писали, что в начале сентября после массированного российского удара Одесская область оказалась в самой сложной ситуации с электроснабжением в Украине. Из-за повреждения ключевых энергетических объектов более 350 тысяч семей временно остались без электричества. Отключения затронули и часть Одессы. Масштабы последствий показали, насколько серьезно повреждения энергетической инфраструктуры могут повлиять на повседневную жизнь жителей региона.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, как атаки РФ на энергообъекты Одесской области привели к перебоям не только со светом, но и с водоснабжением. В августе значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. В Киевском, Пересыпском и Хаджибейском районах Одессы возникли проблемы с электричеством, а местами пропала вода. Энергетики смогли приступить к восстановительным работам только после разрешения военных и спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали о том, насколько Одесса готова к новым отключениям электроэнергии и какие проблемы могут возникнуть зимой. Депутат Одесского городского совета Петр Обухов пояснил, что даже после восстановления электроснабжения последствия ударов могут ощущаться неделями. Особую опасность представляет обесточивание насосного оборудования, от которого зависит подача воды в дома. Для подготовки к отопительному сезону город планирует использовать когенерационные установки и резервное питание котельных, однако полностью защитить Одессу от последствий новых атак эти меры не смогут.