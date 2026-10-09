В Одессе прогремел взрыв: угроза реактивных дронов с Черного моря

В Одессе прогремел взрыв: Россия атакует реактивными дронами с моря
Сегодня, 9 октября, в Одессе прогремел взрыв. Россия наносит удары реактивными дронами с акватории Чёрного моря. Пока нет информации о последствиях. Горожанам следует реагировать на угрозы и находиться в укрытиях во время тревог.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 9 октября, около 16:19 в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении областного центра. Мониторинговые каналы уточняли, что БПЛА находился над Пересыпским районом. Информации о последствиях пока нет.
Что известно о реактивных дронах
Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов "Герань". Они обладают более высокой скоростью, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.
По данным украинской разведки, "Герань-4" имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.
Испытания дронов
Отметим, ранее военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что над Одесской областью могли испытывать новый реактивный беспилотник или двигатель для него. Во время полёта дрон резко менял скорость: сначала двигался со скоростью примерно 250 км/ч, затем разогнался до 800 км/ч, а впоследствии снизил скорость до 500 км/ч.
Он предположил, что речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя на дроне "Герань-4". По его словам, Россия также может тестировать над Одесской областью новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения. Коваленко отметил, что высокая скорость такого дрона потенциально может затруднить его перехват.
Бомбоубежища в Одессе
Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.
Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области в результате вражеской атаки в ночь на 8 октября произошел пожар на территории автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил более 10 автомобилей. Также повреждены вольеры и забор приюта. Одна собака погибла, ещё одна пострадала. Спасатели ликвидировали пожар.
Также Новини.LIVE сообщали, что 6 октября российские военные нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области . В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.