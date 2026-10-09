В Одессе прогремел взрыв: угроза реактивных дронов с Черного моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 октября, в Одессе прогремел взрыв. Россия наносит удары реактивными дронами с акватории Чёрного моря. Пока нет информации о последствиях. Горожанам следует реагировать на угрозы и находиться в укрытиях во время тревог.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 9 октября, около 16:19 в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении областного центра. Мониторинговые каналы уточняли, что БПЛА находился над Пересыпским районом. Информации о последствиях пока нет.

Что известно о реактивных дронах

Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов "Герань". Они обладают более высокой скоростью, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, "Герань-4" имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

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Испытания дронов

Отметим, ранее военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что над Одесской областью могли испытывать новый реактивный беспилотник или двигатель для него. Во время полёта дрон резко менял скорость: сначала двигался со скоростью примерно 250 км/ч, затем разогнался до 800 км/ч, а впоследствии снизил скорость до 500 км/ч.

Он предположил, что речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя на дроне "Герань-4". По его словам, Россия также может тестировать над Одесской областью новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения. Коваленко отметил, что высокая скорость такого дрона потенциально может затруднить его перехват.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области в результате вражеской атаки в ночь на 8 октября произошел пожар на территории автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил более 10 автомобилей. Также повреждены вольеры и забор приюта. Одна собака погибла, ещё одна пострадала. Спасатели ликвидировали пожар.

Также Новини.LIVE сообщали, что 6 октября российские военные нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области . В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.