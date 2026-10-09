Вибух пролунав в Одесі: загроза реактивних дронів з Чорного моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 9 жовтня, в Одесі пролунав вибух. Росія атакує реактивними дронами з акваторії Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає. Містянам варто реагувати на загрози та перебувати в укриттях під час тривог.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:19 в Одесі було чутно вибух. Повітряні сили повідомляли про рух реактивного безпілотника у напрямку обласного центру. Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА був над Пересипським районом. Інформації про наслідки наразі немає.

Що відомо про реактивні дрон

Росія почала активніше застосовувати реактивні версії ударних дронів "Герань". Вони мають вищу швидкість, ніж звичайні Shahed, тому їх складніше перехоплювати. Зокрема, "Герань-3" може розганятися до 370 км/год, а "Герань-4" — до 500 км/год.

За даними української розвідки, "Герань-4" має посилений корпус і турбореактивний двигун. Дрон здатний виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год та може нести бойову частину вагою до 90 кг. Водночас через потужніше теплове випромінювання такі безпілотники можуть бути помітнішими для окремих засобів протиповітряної оборони.

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Випробовування дронів

Зазначимо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що над Одещиною могли випробовувати новий реактивний безпілотник або двигун для нього. Під час польоту дрон різко змінював швидкість: спочатку рухався приблизно 250 км/год, потім розігнався до 800 км/год, а згодом знизив швидкість до 500 км/год.

Він припустив, що йдеться про випробування нового реактивного двигуна на дроні "Герань-4". За його словами, Росія також може тестувати над Одещиною нові модифікації ударних безпілотників і тактику їхнього застосування. Коваленко зазначив, що висока швидкість такого дрона потенційно може ускладнити його перехоплення.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині внаслідок ворожої атаки, в ніч на 8 жовтня, сталася пожежа на території автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив понад 10 автомобілів. Також пошкоджені вольєри й паркан притулку. Одна собака загинула, ще одна постраждала. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області 6 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, двох із них госпіталізували. Один із поранених перебуває у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.