Російський обстріл Одеси 10 жовтня: пошкоджено адміністративну будівлю

Наслідки російського удару по адмінбудівлі в Одесі 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Одесу. Під ударом противника опинилася адміністративна будівля в центрі міста. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одеси 10 жовтня

Внаслідок російського удару пошкоджено фасад та дах адміністративної будівлі. Крім того, постраждали припарковані автомобілі.

Пошкоджена адміністративна будівля в Одесі внаслідок російського обстрілу 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — зазначив Кіпер.

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Дописи Кіпера. Фото: скриншот

Журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр працює на місці події, де заступник мера Одеси Олександр Філатов повідомив, що будівля знаходиться в Приморському районі міста. Крім того, постраждали й житлові будинки, які знаходяться поруч.

Заступник мера Одеси Олександр Філатов. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

"Близько 100-150 вікон, за попередніми оцінками, в житлових будинках вибиті. Крім того, постраждав серйозно комунальний заклад медичного напрямку. Зараз на місці працюють комунальні служби, керівництво військової адміністрації, керівництво Приморської адміністрації, комунальне підприємство житлово-комунального сервісу, а також розгорнутий оперативний штаб, де надається необхідна консультація населенню", — каже Філатов.

Пошкоджений дах адмінбудівлі в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Також на місці працюють експерти, які досліджують рівень пошкодження адміністративної будівлі.

Заступник мера Одеси повідомив, що будівля є памʼяткою архітектури.

Екстрені служби на місці російського обстрілу Одеси 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

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