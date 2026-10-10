Російський обстріл Одеси 10 жовтня: пошкоджено адміністративну будівлю

Росія вдарила по адмінбудівлі в центрі Одеси: є пошкодження
Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Одесу. Під ударом противника опинилася адміністративна будівля в центрі міста. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Одеси 10 жовтня
Внаслідок російського удару пошкоджено фасад та дах адміністративної будівлі. Крім того, постраждали припарковані автомобілі.
Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки.
"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — зазначив Кіпер.
Журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр працює на місці події, де заступник мера Одеси Олександр Філатов повідомив, що будівля знаходиться в Приморському районі міста. Крім того, постраждали й житлові будинки, які знаходяться поруч.
"Близько 100-150 вікон, за попередніми оцінками, в житлових будинках вибиті. Крім того, постраждав серйозно комунальний заклад медичного напрямку. Зараз на місці працюють комунальні служби, керівництво військової адміністрації, керівництво Приморської адміністрації, комунальне підприємство житлово-комунального сервісу, а також розгорнутий оперативний штаб, де надається необхідна консультація населенню", — каже Філатов.
Також на місці працюють експерти, які досліджують рівень пошкодження адміністративної будівлі.
Заступник мера Одеси повідомив, що будівля є памʼяткою архітектури.
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