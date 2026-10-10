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Головна Одеса Росія вдарила по адмінбудівлі в центрі Одеси: є пошкодження

Росія вдарила по адмінбудівлі в центрі Одеси: є пошкодження

Ua ru
10 жовтня 2026 20:02
Репортаж
Російський обстріл Одеси 10 жовтня: пошкоджено адміністративну будівлю
Наслідки російського удару по адмінбудівлі в Одесі 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Одесу. Під ударом противника опинилася адміністративна будівля в центрі міста. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одеси 10 жовтня

Внаслідок російського удару пошкоджено фасад та дах адміністративної будівлі. Крім того, постраждали припарковані автомобілі.

Російський обстріл Одеси 10 жовтня
Пошкоджена адміністративна будівля в Одесі внаслідок російського обстрілу 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — зазначив Кіпер.

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Дописи Кіпера. Фото: скриншот

Журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр працює на місці події, де заступник мера Одеси Олександр Філатов повідомив, що будівля знаходиться в Приморському районі міста. Крім того, постраждали й житлові будинки, які знаходяться поруч. 

Олександр Філатов
Заступник мера Одеси Олександр Філатов. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

"Близько 100-150 вікон, за попередніми оцінками, в житлових будинках вибиті. Крім того, постраждав серйозно комунальний заклад медичного напрямку. Зараз на місці працюють комунальні служби, керівництво військової адміністрації, керівництво Приморської адміністрації, комунальне підприємство житлово-комунального сервісу, а також розгорнутий оперативний штаб, де надається необхідна консультація населенню", — каже Філатов.

Удар Росії по Одесі 10 жовтня
Пошкоджений дах адмінбудівлі в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Також на місці працюють експерти, які досліджують рівень пошкодження адміністративної будівлі. 

Заступник мера Одеси повідомив, що будівля є памʼяткою архітектури

Атака Росїі на Одесу 10 жовтня
Екстрені служби на місці російського обстрілу Одеси 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

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Одеса війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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