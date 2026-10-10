Суддя з Одеси не повернувся з Європи: залишив 474 справи

Будівля Одеського окружного адміністративного суду. Фото: facebook.com/adm.od.court.gov.ua

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Роман Караван виїхав у службове відрядження до Брюсселя, але після його завершення залишився за кордоном. У суді на нього чекали сотні нерозглянутих справ. Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження, щоб перевірити обставини його неповернення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ухвалу Вищої ради правосуддя від 7 жовтня 2026 року.

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Як суддя виїхав з України

У жовтні 2025 року Роман Караван попросив керівництво Одеського окружного адміністративного суду направити його до Брюсселя. Там 14 листопада мав відбутися Європейський форум юридичних професій, присвячений питанням незалежності судової влади та захисту демократичних цінностей. Керівництво погодило відрядження з 12 до 17 листопада 2025 року. Суддя запевнив, що поїздка не потребуватиме витрат із державного бюджету, а після повернення він підготує доповідь для колег.

12 листопада Роман Караван перетнув державний кордон через пункт пропуску "Маяки — Удобне". Проте після закінчення відрядження на роботу не вийшов. Увечері 17 листопада він надіслав електронною поштою звіт про поїздку, заяву про звільнення за власним бажанням та прохання надати 45 днів відпустки без збереження зарплати.

Голова суду Анатолій Радчук відмовив у відпустці та вимагав повернутися до виконання обов'язків. Протягом наступних днів у суді склали шість актів про відсутність судді на роботі. У його провадженні залишилися 474 нерозглянуті справи та матеріали.

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Чому суддя залишився за кордоном

Роман Караван пояснив, що не повернувся через необхідність доглядати за тяжкохворим батьком, який із 2022 року проживає у Празі. За словами судді, інші члени родини не можуть забезпечити необхідний догляд. Ще однією причиною звільнення він назвав принципову незгоду з практикою Верховного Суду щодо перерахунку грошового забезпечення військовослужбовців. Також Роман Караван заявив, що побоюється тиску та переслідування з боку державних органів у разі повернення.

Натомість голова Одеського окружного адміністративного суду Анатолій Радчук вважає, що службове відрядження могло бути використане як привід для виїзду з України. У скарзі він звернув увагу, що Роман Караван є військовозобов'язаним і користувався відстрочкою від мобілізації завдяки посаді судді.

Що вирішили щодо судді

7 жовтня 2026 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно Романа Каравана. Під час попередньої перевірки в його діях виявили можливі ознаки порушення суддівської етики та використання статусу судді для отримання особистої вигоди. Остаточну оцінку мають надати після розгляду справи по суті. Відкриття дисциплінарного провадження не означає, що провину судді вже доведено.

Кар'єра судді з Одеси

Романа Каравана призначили суддею Одеського окружного адміністративного суду указом президента від 4 липня 2024 року. До штату суду він увійшов 16 липня. До призначення суддею він працював у державних органах, зокрема в Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань та Міністерстві юстиції.

Зарплата та майно судді

Згідно з декларацією за 2025 рік, яку Роман Караван подав 28 березня 2026 року, його річна зарплата в Одеському окружному адміністративному суді становила 1 072 928 гривень. У середньому це близько 89,4 тисячі гривень на місяць до сплати податків. декларації суддя вказав орендовану квартиру площею 56,3 квадратного метра та автомобіль Fiat Linea 2012 року випуску, придбаний у 2020 році за 125 тисяч гривень. Серед власних заощаджень він задекларував 14 тисяч доларів готівкою та 58 доларів на банківському рахунку. Його дружина вказала 9 400 доларів на рахунку, а також 5 тисяч євро та тисячу британських фунтів готівкою.

Новини.LIVE писали, що на Одещині притягнули до дисциплінарної відповідальності суддю Наталію Чебан, яка роками не здійснювала правосуддя. У 2012 році її вперше призначили на посаду в Білгород-Дністровському міськрайонному суді, а після завершення п'ятирічного строку повноважень вона не працювала до листопада 2021 року. Тоді президент повторно призначив Наталію Чебан суддею, проте до розгляду справ вона так і не приступила. Натомість почала оформлювати відпустки.

Також Новини.LIVE розповідали, що суддю Подільського міськрайонного суду Олега Івінського відсторонили від роботи через порушення під час розгляду адміністративних справ. Зокрема, йшлося про провадження щодо водіїв, які могли уникнути відповідальності через закриття справ або відсутність належного покарання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан засудили до шести років ув'язнення за вимагання та отримання неправомірної вигоди. За даними Центру протидії корупції, вона вимагала чотири тисячі доларів за ухвалення рішення на користь заявника. Вищий антикорупційний суд також заборонив Людмилі Салтан протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади.