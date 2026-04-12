На Одещині відсторонили суддю, який не карав п’яних водіїв

Подільський міський районний суд. Фото ілюстративне: Судова влада

Суддю Подільського суду на Одещині Олега Івінського відсторонили від роботи після дисциплінарного рішення. Його можуть звільнити з посади, але остаточне рішення ще не ухвалене. Поки триває процедура, він не розглядає справи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Вищої ради правосуддя за 8 квітня 2026 року.

Суддю з Одещини відсторонили від посади

У дисциплінарному рішенні вказано, що його потрібно притягнути до відповідальності та застосувати стягнення у вигляді подання про звільнення з посади судді. Після такого рішення суддя не може проводити засідання і ухвалювати рішення, доки триває розгляд питання про його звільнення.

"Притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Подільського міськрайонного суду Одеської області ІВІНСЬКОГО Олега Олеговича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади", — зазначено у документі.

Олег Івінський. Фото: База помічників суддів

Що відомо про Олега Івінського

У 2025 році Івінському вже оголошували догану. Вона стосувалася порушень під час розгляду справ. Окремо у публічному просторі звертали увагу на його рішення у справах за ст.130 КУпАП — це керування авто у стані сп’яніння.

Йдеться про випадки, коли суд закривав провадження або не притягував водіїв до відповідальності через процесуальні підстави. Зокрема, причиною могли ставати недоліки в оформленні протоколів, строки розгляду або відсутність належних доказів у матеріалах справи.

Саме такі рішення викликали резонанс, оскільки в результаті водії фактично уникали покарання. Водночас у публічному рішенні Вища рада правосуддя не оприлюднено деталі всіх конкретних справ, які стали підставою для дисциплінарного стягнення.

Остаточне рішення має ухвалити Вища рада правосуддя у повному складі. Якщо його підтримають, суддя втратить посаду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок судді Київського районного суду Одеси Людмилі Салтан. Її визнали винною в отриманні неправомірної вигоди. Суд частково конфіскував її майно. Йдеться про житловий будинок площею 451,4 кв. м в Одеській області та автомобіль Audi Q8.

Тако Новини.LIVE писали, що на Одещині всередині судової системи викрили масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. За гроші військовозобов’язаним оформлювали рішення, що дозволяли уникнути мобілізації. Слідчі встановили, що за приблизно 3500 доларів США суд ухвалював потрібне рішення під час одного засідання і навіть без участі сторін. Загалом правоохоронці зафіксували 1040 таких рішень.