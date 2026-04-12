Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине отстранили судью, который не наказывал пьяных водителей

На Одесчине отстранили судью, который не наказывал пьяных водителей

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 15:09
Подольский городской районный суд. Фото иллюстративное: Судебная власть

Судью Подольского суда Одесской области Олега Ивинского отстранили от работы после дисциплинарного решения. Его могут уволить с должности, но окончательное решение еще не принято. Пока идет процедура, он не рассматривает дела.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на решение Высшего совета правосудия от 8 апреля 2026 года.

Судью из Одесской области отстранили от должности

В дисциплинарном решении указано, что его нужно привлечь к ответственности и применить взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи. После такого решения судья не может проводить заседания и принимать решения, пока продолжается рассмотрение вопроса о его увольнении.

"Привлечь к дисциплинарной ответственности судью Подольского горрайонного суда Одесской области ИВИНСКОГО Олега Олеговича и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности", — говорится в документе.

Суддя Подільського суду на Одещині Олега Івінського
Олег Ивинский. Фото: База помощников судей

Что известно об Олеге Ивинского

В 2025 году Ивинскому уже объявляли выговор. Он касался нарушений при рассмотрении дел. Отдельно в публичном пространстве обращали внимание на его решения по делам по ст.130 КУоАП — это управление авто в состоянии опьянения.

Речь идет о случаях, когда суд закрывал производство или не привлекал водителей к ответственности из-за процессуальных оснований. В частности, причиной могли становиться недостатки в оформлении протоколов, сроки рассмотрения или отсутствие надлежащих доказательств в материалах дела.

Именно такие решения вызывали резонанс, поскольку в результате водители фактически избегали наказания. В то же время в публичном решении Высшего совета правосудия не обнародованы детали всех конкретных дел, которые стали основанием для дисциплинарного взыскания.

Окончательное решение должен принять Высший совет правосудия в полном составе. Если его поддержат, судья потеряет должность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды. Суд частично конфисковал ее имущество. Речь идет о жилом доме площадью 451,4 кв. м в Одесской области и автомобиле Audi Q8.

Тако Новини.LIVE писали, что в Одесской области внутри судебной системы разоблачили масштабную схему незаконного выезда мужчин за границу. За деньги военнообязанным оформляли решения, позволяющие избежать мобилизации. Следователи установили, что за примерно 3500 долларов США суд принимал нужное решение во время одного заседания и даже без участия сторон. В общем правоохранители зафиксировали 1040 таких решений.

Одесская область судьи Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации