На Одещині звільнили суддю, яка п'ять років не була на роботі

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області. Фото: bd.od.court.gov.ua

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати щодо судді Наталії Чебан. Її притягнули до дисциплінарної відповідальності та рекомендували звільнити після багаторічної відсутності на роботі. Рішення ВРП може бути оскаржене у передбаченому законом порядку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Вищої ради правосуддя за 23 квітня 2026 року.

"Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 січня 2026 року № 43/2дп/15-26 про притягнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Чебан Наталії Вікторівни до дисциплінарної відповідальності", — йдеться у рішенні.

Мовиться про суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, яка після повторного призначення фактично так і не повернулася до здійснення правосуддя.

Суддя Наталія Чебан під час онлайнзасідання.

Суддя не приступила до роботи після указу президента

З матеріалів ВПР відомо, що Наталія Чебан була вперше призначена суддею у 2012 році строком на п’ять років. Після завершення повноважень у 2017 році вона не працювала до листопада 2021 року. 29 листопада 2021 року указом президента її знову призначили на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду. Однак, як встановила дисциплінарна палата, після цього вона до розгляду справ не приступила.

Суддя оформлювала собі відпустки

З грудня 2021 року суддя почала оформлювати низку відпусток. Спочатку це були щорічні оплачувані відпустки та невикористані дні за попередні роки. Згодом вона перейшла на відпустки без збереження заробітної плати.

У 2024 та 2025 роках збори суддів двічі рекомендували їй повернутися до виконання обов’язків після завершення відпусток. Однак у травні 2025 року, коли черговий строк закінчився, Наталія Чебан на робоче місце не з’явилася. Керівництво суду двічі відмовило їй у продовженні відпустки та вимагало негайно приступити до роботи. Попри це суддя до суду не прибула.

У поясненнях Наталія Чебан зазначала, що після початку повномасштабної війни виїхала з дитиною до Норвегії, де отримала колективний захист. За її словами, умови цієї програми не дозволяли повернення в Україну до завершення воєнного стану. Саме цим вона пояснювала неможливість прибути до суду та прохання про продовження відпусток.

Через неявку судді перерозподілили десятки справ

За даними ВРП, з 12 по 15 травня 2025 року на Наталію Чебан автоматично розподілили 39 справ і матеріалів. Через її неявку ці провадження довелося повторно передавати іншим суддям. З 16 травня її також виключили з автоматизованого розподілу справ до усунення причин відсутності.

Крім того, з 12 травня по 16 липня 2025 року складено 48 актів про відсутність судді на робочому місці протягом усього дня.

