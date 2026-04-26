На Одесчине уволили судью, которая пять лет не была на работе

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области. Фото: bd.od.court.gov.ua

Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты в отношении судьи Натальи Чебан. Ее привлекли к дисциплинарной ответственности и рекомендовали уволить после многолетнего отсутствия на работе. Решение ВСП может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на решение Высшего совета правосудия от 23 апреля 2026 года.

"Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 14 января 2026 года № 43/2дп/15-26 о привлечении судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Чебан Натальи Викторовны к дисциплинарной ответственности", — говорится в решении.

Речь идет о судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области, которая после повторного назначения фактически так и не вернулась к осуществлению правосудия.

Судья Наталья Чебан во время онлайн-заседания. Фото: скриншот с facebook.com/ProsudInfo

Судья не приступила к работе после указа президента

Из материалов ВПР известно, что Наталья Чебан была впервые назначена судьей в 2012 году сроком на пять лет. После завершения полномочий в 2017 году она не работала до ноября 2021 года. 29 ноября 2021 года указом президента ее снова назначили на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда. Однако, как установила дисциплинарная палата, после этого она к рассмотрению дел не приступила.

Судья оформляла себе отпуска

С декабря 2021 года судья начала оформлять ряд отпусков. Сначала это были ежегодные оплачиваемые отпуска и неиспользованные дни за предыдущие годы. Впоследствии она перешла на отпуска без сохранения заработной платы.

В 2024 и 2025 годах собрание судей дважды рекомендовали ей вернуться к исполнению обязанностей после завершения отпусков. Однако в мае 2025 года, когда очередной срок закончился, Наталья Чебан на рабочее место не появилась. Руководство суда дважды отказало ей в продлении отпуска и требовало немедленно приступить к работе. Несмотря на это судья в суд не прибыла.

В объяснениях Наталья Чебан отмечала, что после начала полномасштабной войны выехала с ребенком в Норвегию, где получила коллективную защиту. По ее словам, условия этой программы не позволяли возвращение в Украину до завершения военного положения. Именно этим она объясняла невозможность прибыть в суд и просьбу о продлении отпусков.

Из-за неявки судьи перераспределили десятки дел

По данным ВСП, с 12 по 15 мая 2025 года на Наталью Чебан автоматически распределили 39 дел и материалов. Из-за ее неявки эти производства пришлось повторно передавать другим судьям. С 16 мая ее также исключили из автоматизированного распределения дел до устранения причин отсутствия.

Кроме того, с 12 мая по 16 июля 2025 года составлено 48 актов об отсутствии судьи на рабочем месте в течение всего дня.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что судью Подольского суда в Одесской области Олега Ивинского отстранили от работы после дисциплинарного решения. Речь идет о случаях, когда судья закрывал производства или не привлекал водителей к ответственности из-за процессуальных оснований. В частности, причиной могли становиться недостатки в оформлении протоколов, сроки рассмотрения или отсутствие надлежащих доказательств в материалах дела.

Также Новини.LIVE писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор судье Киевского районного суда Одессы Людмиле Салтан. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды. Суд частично конфисковал ее имущество. Речь идет о жилом доме площадью 451,4 кв. м в Одесской области и автомобиле Audi Q8.

Ранее Людмила Салтан мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии командование воинской части сообщило, что 27 ноября 2024 года она прибыла на службу в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим на нее составили протокол об административном правонарушении.