Судья из Одессы не вернулся из Европы: оставил 474 дела

Здание Одесского окружного административного суда. Фото: facebook.com/adm.od.court.gov.ua

Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван отправился в служебную командировку в Брюссель, но по ее окончании остался за границей. В суде его ждали сотни нерассмотренных дел. Высший совет правосудия возбудил дисциплинарное производство, чтобы проверить обстоятельства его невозвращения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Высшего совета правосудия от 7 октября 2026 года.

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Как судья выехал из Украины

В октябре 2025 года Роман Караван попросил руководство Одесского окружного административного суда направить его в Брюссель. Там 14 ноября должен был состояться Европейский форум юридических профессий, посвященный вопросам независимости судебной власти и защиты демократических ценностей. Руководство одобрило командировку с 12 по 17 ноября 2025 года. Судья заверил, что поездка не потребует расходов из государственного бюджета, а по возвращении он подготовит доклад для коллег.

12 ноября Роман Караван пересек государственную границу через пункт пропуска "Маяки — Удобное". Однако по окончании командировки на работу не вышел. Вечером 17 ноября он отправил по электронной почте отчет о поездке, заявление об увольнении по собственному желанию и просьбу предоставить 45 дней отпуска без сохранения заработной платы.

Председатель суда Анатолий Радчук отказал в отпуске и потребовал вернуться к исполнению обязанностей. В течение следующих дней в суде составили шесть актов об отсутствии судьи на работе. В его производстве остались 474 нерассмотренных дела и материалы.

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Почему судья остался за границей

Роман Караван объяснил, что не вернулся из-за необходимости ухаживать за тяжелобольным отцом, который с 2022 года проживает в Праге. По словам судьи, другие члены семьи не могут обеспечить необходимый уход. Еще одной причиной увольнения он назвал принципиальное несогласие с практикой Верховного Суда по перерасчету денежного довольствия военнослужащих. Также Роман Караван заявил, что опасается давления и преследования со стороны государственных органов в случае возвращения.

В свою очередь, председатель Одесского окружного административного суда Анатолий Радчук считает, что служебная командировка могла быть использована в качестве повода для выезда из Украины. В жалобе он обратил внимание на то, что Роман Караван является военнообязанным и пользовался отсрочкой от мобилизации благодаря должности судьи.

Что решили в отношении судьи

7 октября 2026 года Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия возбудила дисциплинарное дело в отношении Романа Каравана. В ходе предварительной проверки в его действиях были выявлены возможные признаки нарушения судейской этики и использования статуса судьи для получения личной выгоды. Окончательная оценка будет дана после рассмотрения дела по существу. Начало дисциплинарного производства не означает, что вина судьи уже доказана.

Карьера судьи из Одессы

Роман Караван был назначен судьей Одесского окружного административного суда указом президента от 4 июля 2024 года. В штат суда он вошел 16 июля. До назначения судьей он работал в государственных органах, в частности в Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований и Министерстве юстиции.

Зарплата и имущество судьи

Согласно декларации за 2025 год, которую Роман Караван подал 28 марта 2026 года, его годовая зарплата в Одесском окружном административном суде составляла 1 072 928 гривен. В среднем это около 89,4 тысячи гривен в месяц до уплаты налогов. В декларации судья указал арендованную квартиру площадью 56,3 квадратных метра и автомобиль Fiat Linea 2012 года выпуска, приобретенный в 2020 году за 125 тысяч гривен. Среди собственных сбережений он задекларировал 14 тысяч долларов наличными и 58 долларов на банковском счете. Его жена указала 9 400 долларов на счете, а также 5 тысяч евро и тысячу британских фунтов наличными.

Новини.LIVE писали, что в Одесской области привлекли к дисциплинарной ответственности судью Наталью Чебан, которая годами не отправляла правосудие. В 2012 году её впервые назначили на должность в Белгород-Днестровском городском районном суде, а по истечении пятилетнего срока полномочий она не работала до ноября 2021 года. Тогда президент вновь назначил Наталью Чебан судьей, однако к рассмотрению дел она так и не приступила. Вместо этого начала оформлять отпуска.

Также Новини.LIVE сообщали, что судью Подольского городского районного суда Олега Ивинского отстранили от работы из-за нарушений при рассмотрении административных дел. В частности, речь шла о делах в отношении водителей, которые могли избежать ответственности из-за закрытия дел или отсутствия надлежащего наказания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан приговорили к шести годам лишения свободы за вымогательство и получение неправомерной выгоды. По данным Центра противодействия коррупции, она вымогала четыре тысячи долларов за вынесение решения в пользу заявителя. Высший антикоррупционный суд также запретил Людмиле Салтан в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти.