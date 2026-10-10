Поїздка до Румунії: які документи потрібні водіям авто

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

Реклама

Які правила діють для українських автомобілів

У Румунії автомобілі з іноземною реєстрацією допускають до руху за умови відповідності технічним вимогам. Водії повинні мати документ, який підтверджує проходження періодичного технічного огляду та його чинність.

Це передбачено румунськими правилами дорожнього руху та положеннями Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Керувати автомобілем на дорогах загального користування без чинного техогляду або з простроченим сертифікатом заборонено.

Коли повернули вимогу про техогляд

Після початку повномасштабної війни Румунія спростила деякі процедури для українців, які виїжджали до Європейського Союзу в пошуках захисту. Тоді відсутність сертифіката техогляду не була перешкодою. Однак на початку 2025 року цю вимогу відновили. А 31 серпня 2026 року Прикордонна поліція Румунії оновила роз'яснення щодо в'їзду та пересування країною автомобілів з іноземною реєстрацією. У документі окремо нагадали про необхідність мати підтвердження чинного технічного огляду.

Читайте також:

Де на Одещині перетнути кордон

З Одеської області до Румунії можна дістатися через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Там працює поромна переправа через Дунай, яка з'єднує українську Орлівку в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

Які документи потрібні водієві

Перед виїздом варто перевірити наявність усіх необхідних документів. Для перетину кордону автомобілем потрібно підготувати:

дійсний документ для перетину державного кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

державні номерні знаки встановленого зразка;

чинний страховий поліс "Зелена картка";

протокол або сертифікат про проходження технічного огляду.

Якщо автомобіль зареєстрований на іншу людину, водієві також варто взяти документи, які підтверджують право користування транспортним засобом.

Як повідомляли Новини.LIVE, на українсько-молдовському кордоні тимчасово змінюють організацію контролю, зокрема у пункті пропуску Рені — Джурджулешти на Одещині. З 12 вересня молдовські митники та прикордонники, які працювали на території України, повернулися на молдовську сторону через загрозу обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.