Через атаки РФ змінюють роботу пункту пропуску на півдні Одещини

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На українсько-молдовському кордоні тимчасово змінюють організацію контролю, зокрема у пункті пропуску Рені — Джурджулешти на Одещині. Від сьогодні молдовські митники та прикордонники, які працювали на території України, повертаються на молдовську сторону через безпекові ризики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Митну службу Республіки Молдова.

Реклама

Що зміниться у пункті пропуску на Одещині

До сьогодні у пунктах пропуску Рені — Джурджулешти, Россошани — Бричани та Мамалига — Крива діяв спільний українсько-молдовський контроль. Працівники Митної служби та Прикордонної поліції Молдови виконують свої обов'язки на території України.

Однак із 08:00 12 вересня порядок роботи тимчасово змінили. Молдовські прикордонники та митники повернуться на територію своєї країни та проводитимуть контроль у наявній там інфраструктурі. Такий режим запроваджують на 90 днів. У Молдові пояснили рішення зміною безпекової ситуації поблизу українсько-молдовського кордону.

Чи вплинуть зміни на перетин кордону

Пункт пропуску Рені — Джурджулешти продовжить працювати, запевняють молдовські митники. Обмежень на рух людей та транспортних засобів через запроваджені заходи не передбачено. Прикордонний та митний контроль також не припиняють. Фактично змінюється лише місце, де молдовські службовці виконуватимуть свої обов'язки.

Читайте також:

У Митній службі Молдови наголосили, що рішення має тимчасовий і превентивний характер. Його ухвалили через безпекові ризики, пов'язані з російськими повітряними атаками на інфраструктуру України, зокрема поблизу кордону з Молдовою.

Атаки на пункти пропуску на Одещині

У серпні та вересні 2026 року російські війська значно посилили атаки на прикордонну інфраструктуру Одещини. Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 20 серпня російські безпілотники впали неподалік одного з пунктів пропуску в районі Рені. Уже в ніч проти 21 серпня під прямим ударом опинився міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пропуск людей і транспорту повністю зупиняли, а потік перенаправили через інші переходи. Роботу "Табаків" відновили 22 серпня, облаштувавши тимчасові робочі місця для прикордонників та митників.

Наступної атаки, як повідомляли Новини.LIVE, прикордонна інфраструктура зазнала в ніч проти 25 серпня. Російські війська вдарили по пункту пропуску "Виноградівка" на кордоні з Молдовою. Через значні пошкодження там стало неможливо проводити пропускні операції, тому людей і транспорт спрямували через сусідні КПП. Роботу вдалося відновити 28 серпня за допомогою тимчасових конструкцій.

Також Новини.LIVE інформувало, що у ніч проти 1 вересня росіяни атакували вже пункт пропуску "Орлівка" на кордоні Одещини з Румунією. Удар пошкодив будівлі та конструкції, необхідні для оформлення людей і транспорту, через що роботу КПП тимчасово призупинили. А вже у ніч проти 6 вересня через чергову російську атаку на півдні Одещини роботу пункту пропуску "Орлівка" призупиняли до ранку. А вночі 7 вересня росіяни атакували КПП "Старокозаче". Внаслідок російського удару є двоє загиблих та постраждалі.