Які документи обов'язково потрібні для поїздки з Одещини до Молдови

Машини у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Водіям з Одещини, які планують їхати до Молдови власним автомобілем, перед поїздкою варто перевірити весь пакет документів. Окрім техпаспорта та страховки, на кордоні необхідно мати документ про проходження техогляду. Без нього автомобіль можуть не пропустити до країни.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

Реклама

Техогляд для в'їзду до Молдови

Вимога щодо технічного огляду для українських автомобілів не нова. Вона передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими ще постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Молдова значно спростила правила перетину кордону для українців. До країни дозволяли в'їжджати за внутрішніми паспортами, документами зі спливлим строком дії, їх копіями, а в окремих випадках — за документами в електронному вигляді. На практиці спрощення торкнулися і контролю документів на транспорт.

Однак 16 січня 2025 року Державна митна служба України повідомила про повернення обов'язкової перевірки техогляду. Інформацію українські митники отримали від Прикордонної поліції Молдови.

Читайте також:

Відтоді водій автомобіля з українською реєстрацією повинен мати чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану транспортного засобу. Якщо такого документа немає, молдовська сторона може відмовити автомобілю у в'їзді.

Які документи потрібні для поїздки до Молдови

Перед виїздом з Одещини автомобілем водієві варто перевірити наявність усіх документів. Для перетину кордону та подальшого руху територією Молдови необхідні:

чинний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Якщо за кермом перебуває не власник машини, на кордоні також можуть попросити документ, який підтверджує право користування автомобілем.

Атаки на пункти пропуску Одещини

У серпні та вересні 2026 року російські війська значно посилили атаки на прикордонну інфраструктуру Одещини. Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 20 серпня російські безпілотники впали неподалік одного з пунктів пропуску в районі Рені. Уже в ніч проти 21 серпня під прямим ударом опинився міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Росіяни атакували його безпілотниками типу Shahed та "Гербера". Кілька дронів влучили безпосередньо в територію КПП, пошкодивши будівлі та конструкції. Пропуск людей і транспорту повністю зупиняли, а потік перенаправили через інші переходи. Роботу "Табаків" відновили 22 серпня, облаштувавши тимчасові робочі місця для прикордонників та митників.

Наступної атаки прикордонна інфраструктура зазнала в ніч проти 25 серпня. Російські війська вдарили по пункту пропуску "Виноградівка" на кордоні з Молдовою. Через значні пошкодження там стало неможливо проводити пропускні операції, тому людей і транспорт спрямували через сусідні КПП. Роботу вдалося відновити 28 серпня за допомогою тимчасових конструкцій.

У ніч проти 1 вересня росіяни атакували вже пункт пропуску "Орлівка" на кордоні Одещини з Румунією. Удар пошкодив будівлі та конструкції, необхідні для оформлення людей і транспорту, через що роботу КПП тимчасово призупинили. А вже у ніч проти 6 вересня через чергову російську атаку на півдні Одещини роботу пункту пропуску "Орлівка" призупиняли до ранку. При цьому про пряме влучання саме по території КПП цього разу офіційно не повідомлялося.