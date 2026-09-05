В'їзд до Румунії на авто з Одещини: які документи перевіряють

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Румунська прикордонна поліція наприкінці серпня оновила роз'яснення для водіїв іноземних автомобілів, які перетинають кордон країни. Серед документів, які необхідно мати із собою, вказане підтвердження чинного техогляду. Це стосується й автомобілів з українською реєстрацією.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Що вимагають від українських водіїв у Румунії

Румунська прикордонна поліція наголошує, що автомобілі, зареєстровані в інших країнах, можуть перетинати кордон і рухатися дорогами Румунії лише за умови, що відповідають технічним вимогам. Підтвердженням цього є чинний періодичний технічний огляд і відповідний сертифікат.

Ця вимога для іноземних автомобілів не нова. Вона передбачена румунськими правилами дорожнього руху, а Прикордонна поліція Румунії нагадує про неї у своїх роз'ясненнях.

Румунська сторона пояснює це також положеннями Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Рух дорогами загального користування автомобілів без чинного періодичного технічного огляду або з простроченим техоглядом заборонений.

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Чому техогляд знову став обов'язковим

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Румунія спростила низку процедур для українців, які виїжджали з країни та шукали захисту в ЄС. Тоді на відсутність сертифіката не звертали уваги. Однак уже наприкінці 2024 року цю вимогу знову ввели, а 31 серпня 2026 року Прикордонна поліція Румунії оновила роз'яснення щодо в'їзду та пересування країною автомобілів з іноземною реєстрацією. У ньому окремо зазначено, що для руху дорогами Румунії водій повинен мати підтвердження чинного періодичного техогляду.

Де на Одещині можна перетнути кордон із Румунією

Безпосередньо з Одещини до Румунії можна потрапити через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Це поромна переправа через Дунай, яка сполучає українську Орлівку в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

1 вересня російські військові атакували пункт пропуску ударними безпілотниками та пошкодили будівлю на його території. Через це роботу переправи тимчасово зупиняли. Станом на 5 вересня сервіси моніторингу кордону вже фіксують рух та черги на цьому напрямку.

Які документи взяти в дорогу

Перед поїздкою до Румунії на автомобілі варто перевірити не тільки документи на машину, а й весь комплект паперів, необхідних водієві.

Для перетину кордону потрібно мати:

дійсний документ для перетину державного кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

державні номерні знаки встановленого зразка;

чинний страховий поліс "Зелена картка";

протокол або сертифікат проходження технічного огляду автомобіля.

Якщо автомобіль зареєстрований не на водія, який виїжджає за кордон, варто також мати документи, що підтверджують право користування транспортним засобом.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області змінили обмеження комендантської години. Тепер транзитний рух транспорту дозволений цілодобово. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені для зменшення черг і заторів хочуть переформувати ділянки біля пунктів пропуску "Маяки" та "Удобне". Попередня вартість робіт перевищує 141 мільйон гривень.