Водіям з Одеси треба підготуватися: вимоги на кордоні Румунії

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Поїздка з Одеси до Румунії власним автомобілем потребує додаткової підготовки документів. Одного техпаспорта та водійського посвідчення недостатньо. Під час перетину кордону водій має підтвердити, що автомобіль пройшов технічний огляд і може безпечно пересуватися дорогами країни.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Румунії.

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Техогляд для кордону з Румунією

Під час перетину румунського кордону водій має надати підтвердження проходження автомобілем періодичного технічного огляду. Ця вимога пов'язана з правилами дорожнього руху Румунії. Країна забороняє рух дорогами загального користування автівкам, які не мають чинного техогляду або строк його дії вже закінчився. Правило поширюється не лише на громадян Румунії.

Зазначимо, що Державна митна служба України також включає протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля до переліку документів, які необхідно мати при в'їзді до Румунії.

Що потрібно мати водієві

Перед виїздом з Одеси варто перевірити весь пакет документів. Для автомобільної поїздки знадобляться закордонний паспорт, чинне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та підтвердження проходження техогляду.

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Водночас українська Держмитслужба нагадує про необхідність мати міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка". На автомобілі має бути звичайний державний реєстраційний номер, оскільки український індивідуальний номерний знак за межами країни не діє.

Що можна ввозити до Румунії

Румунія є членом Європейського Союзу, тому при в'їзді з України водій фактично перетинає зовнішній кордон ЄС. Для людей, які в'їжджають наземним транспортом, без сплати мит і податків можна ввозити товари некомерційного характеру в особистому багажі загальною вартістю до 300 євро на одну людину. Для тих, хто прибуває літаком або морем, ліміт становить 430 євро. Йдеться про товари для особистого або сімейного використання чи подарунки.

Скільки алкоголю можна взяти

Для алкоголю встановлені окремі кількісні обмеження. При в'їзді з країни, яка не входить до ЄС, дозволено ввезти 1 літр міцного алкоголю понад 22% або 2 літри алкогольних напоїв міцністю до 22%. Додатково можна перевозити до 4 літрів тихого вина та 16 літрів пива для особистого використання.

Ці кількості не потрібно включати у звичайний грошовий ліміт товарів у 300 євро, оскільки для підакцизної продукції встановлені окремі норми.

Які продукти можна провозити

Саме продукти можуть стати несподіванкою для українців. При в'їзді з України до Румунії діють ветеринарні правила Євросоюзу. М'ясо, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти в особистому багажі ввозити з України до ЄС не можна. Це стосується не лише сирого м'яса чи молока, а й продуктів, які їх містять та підпадають під відповідні ветеринарні обмеження. Якщо такі продукти виявлять під час контролю, їх можуть вилучити та знищити, а за порушення передбачена відповідальність.

Є окремі винятки. Наприклад, дитячого харчування, сухого дитячого молока та спеціального харчування, необхідного з медичних причин, можна перевозити до 2 кг, якщо виконані встановлені вимоги до упаковки та зберігання.

Скільки готівки можна взяти

Ще одне важливе правило стосується грошей. Якщо людина в'їжджає до Європейського Союзу або виїжджає з нього та має при собі 10 000 євро або більше, гроші необхідно задекларувати митним органам. Це стосується й еквівалентної суми в доларах, гривнях чи іншій валюті.

Ліміт у 10 тисяч євро застосовується до кожної людини окремо. Правило поширюється і на неповнолітніх, за яких декларування здійснюють батьки або законні представники.

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