Водителям из Одессы нужно подготовиться: требования на границе с Румынией

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Поездка из Одессы в Румынию на собственном автомобиле требует дополнительной подготовки документов. Одного технического паспорта и водительского удостоверения недостаточно. При пересечении границы водитель должен подтвердить, что автомобиль прошел технический осмотр и может безопасно передвигаться по дорогам страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Румынии.

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Техосмотр для пересечения границы с Румынией

При пересечении румынской границы водитель должен предоставить подтверждение прохождения автомобилем периодического технического осмотра. Это требование связано с правилами дорожного движения Румынии. Страна запрещает движение по дорогам общего пользования автомобилям, не имеющим действующего технического осмотра или срок его действия уже истек. Правило распространяется не только на граждан Румынии.

Отметим, что Государственная таможенная служба Украины также включает протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля в перечень документов, которые необходимо иметь при въезде в Румынию.

Что необходимо иметь при себе водителю

Перед выездом из Одессы стоит проверить весь пакет документов. Для автомобильной поездки понадобятся загранпаспорт, действующее водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и подтверждение прохождения техосмотра.

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В то же время украинская Гостаможна служба напоминает о необходимости иметь международный страховой сертификат «Зеленая карта». На автомобиле должен быть обычный государственный регистрационный номер, поскольку украинский индивидуальный номерной знак за пределами страны не действует.

Что можно ввозить в Румынию

Румыния является членом Европейского Союза, поэтому при въезде из Украины водитель фактически пересекает внешнюю границу ЕС. Для людей, въезжающих наземным транспортом, без уплаты пошлин и налогов можно ввозить товары некоммерческого характера в личном багаже общей стоимостью до 300 евро на одного человека. Для тех, кто прибывает самолетом или по морю, лимит составляет 430 евро. Речь идет о товарах для личного или семейного использования или подарках.

Сколько алкоголя можно взять

Для алкоголя установлены отдельные количественные ограничения. При въезде из страны, не входящей в ЕС, разрешено ввезти 1 литр крепкого алкоголя крепостью свыше 22% или 2 литра алкогольных напитков крепостью до 22%. Кроме того, можно перевозить до 4 литров тихого вина и 16 литров пива для личного потребления.

Эти количества не нужно включать в обычный денежный лимит на товары в размере 300 евро, поскольку для подакцизной продукции установлены отдельные нормы.

Какие продукты можно провозить

Именно продукты могут стать неожиданностью для украинцев. При въезде из Украины в Румынию действуют ветеринарные правила Евросоюза. Мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты в личном багаже ввозить из Украины в ЕС нельзя. Это касается не только сырого мяса или молока, но и продуктов, которые их содержат и подпадают под соответствующие ветеринарные ограничения. Если такие продукты обнаружат во время досмотра, их могут изъять и уничтожить, а за нарушение предусмотрена ответственность.

Существуют отдельные исключения. Например, детское питание, сухое детское молоко и специальное питание, необходимое по медицинским показаниям, можно перевозить в количестве до 2 кг, если соблюдены установленные требования к упаковке и хранению.

Сколько наличных денег можно взять

Еще одно важное правило касается денег. Если человек въезжает в Европейский Союз или выезжает из него и имеет при себе 10 000 евро или более, деньги необходимо задекларировать таможенным органам. Это касается и эквивалентной суммы в долларах, гривнах или другой валюте.

Лимит в 10 тысяч евро применяется к каждому человеку отдельно. Правило распространяется и на несовершеннолетних, за которых декларирование осуществляют родители или законные представители.

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