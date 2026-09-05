Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситов разворачивают на границе: Румыния обновила разъяснения для водителей

Одесситов разворачивают на границе: Румыния обновила разъяснения для водителей

Ua ru
5 сентября 2026 19:39
Въезд в Румынию на автомобиле из Одесчины: какие документы проверяют
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

В конце августа румынская пограничная полиция обновила разъяснения для водителей иностранных автомобилей, пересекающих границу страны. Среди документов, которые необходимо иметь при себе, указано подтверждение действующего техосмотра. Это касается и автомобилей с украинской регистрацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

Реклама

Что требуют от украинских водителей в Румынии

Румынская пограничная полиция подчеркивает, что автомобили, зарегистрированные в других странах, могут пересекать границу и двигаться по дорогам Румынии только при условии, что соответствуют техническим требованиям. Подтверждением этого является действующий периодический технический осмотр и соответствующий сертификат.

Это требование для иностранных автомобилей не ново. Оно предусмотрено румынскими правилами дорожного движения, а Пограничная полиция Румынии напоминает о нем в своих разъяснениях.

Румынская сторона объясняет это также положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Движение по дорогам общего пользования автомобилей без действующего периодического технического осмотра или с просроченным техосмотром запрещено.

Читайте также:

Почему техосмотр снова стал обязательным

Отметим, что после начала полномасштабной войны Румыния упростила ряд процедур для украинцев, которые выезжали из страны и искали убежища в ЕС. Тогда на отсутствие сертификата не обращали внимания. Однако уже в конце 2024 года это требование вновь ввели, а 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нем отдельно указано, что для движения по дорогам Румынии водитель должен иметь подтверждение действующего периодического техосмотра.

Где на Одесчине пересечь границу с Румынией

Прямо из Одесской области в Румынию можно попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Это паромная переправа через Дунай, соединяющая украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

1 сентября российские военные атаковали пункт пропуска ударными беспилотниками и повредили здание на его территории. Из-за этого работу переправы временно приостановили. По состоянию на 5 сентября службы мониторинга границы уже фиксируют движение и очереди на этом направлении.

Какие документы взять с собой в путь

Перед поездкой в Румынию на автомобиле стоит проверить не только документы на машину, но и весь комплект бумаг, необходимых водителю.

Для пересечения границы необходимо иметь:

  • действительный документ для пересечения государственной границы;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • государственные номерные знаки установленного образца;
  • действующий страховой полис "Зеленая карта";
  • протокол или сертификат прохождения технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль зарегистрирован не на имя водителя, выезжающего за границу, следует также иметь документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области изменили ограничения комендантского часа. Теперь транзитное движение транспорта разрешено круглосуточно. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Также Новини.LIVE писали, что на международной трассе М-15 Одесса — Рени для уменьшения очередей и пробок планируется реорганизовать участки возле пунктов пропуска «Маяки» и «Удобное». Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен.

Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд в Румынию
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации