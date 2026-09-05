Въезд в Румынию на автомобиле из Одесчины: какие документы проверяют

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

В конце августа румынская пограничная полиция обновила разъяснения для водителей иностранных автомобилей, пересекающих границу страны. Среди документов, которые необходимо иметь при себе, указано подтверждение действующего техосмотра. Это касается и автомобилей с украинской регистрацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Что требуют от украинских водителей в Румынии

Румынская пограничная полиция подчеркивает, что автомобили, зарегистрированные в других странах, могут пересекать границу и двигаться по дорогам Румынии только при условии, что соответствуют техническим требованиям. Подтверждением этого является действующий периодический технический осмотр и соответствующий сертификат.

Это требование для иностранных автомобилей не ново. Оно предусмотрено румынскими правилами дорожного движения, а Пограничная полиция Румынии напоминает о нем в своих разъяснениях.

Румынская сторона объясняет это также положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Движение по дорогам общего пользования автомобилей без действующего периодического технического осмотра или с просроченным техосмотром запрещено.

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Почему техосмотр снова стал обязательным

Отметим, что после начала полномасштабной войны Румыния упростила ряд процедур для украинцев, которые выезжали из страны и искали убежища в ЕС. Тогда на отсутствие сертификата не обращали внимания. Однако уже в конце 2024 года это требование вновь ввели, а 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нем отдельно указано, что для движения по дорогам Румынии водитель должен иметь подтверждение действующего периодического техосмотра.

Где на Одесчине пересечь границу с Румынией

Прямо из Одесской области в Румынию можно попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Это паромная переправа через Дунай, соединяющая украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

1 сентября российские военные атаковали пункт пропуска ударными беспилотниками и повредили здание на его территории. Из-за этого работу переправы временно приостановили. По состоянию на 5 сентября службы мониторинга границы уже фиксируют движение и очереди на этом направлении.

Какие документы взять с собой в путь

Перед поездкой в Румынию на автомобиле стоит проверить не только документы на машину, но и весь комплект бумаг, необходимых водителю.

Для пересечения границы необходимо иметь:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

государственные номерные знаки установленного образца;

действующий страховой полис "Зеленая карта";

протокол или сертификат прохождения технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль зарегистрирован не на имя водителя, выезжающего за границу, следует также иметь документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области изменили ограничения комендантского часа. Теперь транзитное движение транспорта разрешено круглосуточно. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Также Новини.LIVE писали, что на международной трассе М-15 Одесса — Рени для уменьшения очередей и пробок планируется реорганизовать участки возле пунктов пропуска «Маяки» и «Удобное». Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен.