Какие документы обязательно нужны для поездки из Одесской области в Молдову

Автомобили в очереди на границе. Фото иллюстративное: Полиция Республики Молдова

Водителям из Одесской области, планирующим поехать в Молдову на собственном автомобиле, перед поездкой следует проверить весь пакет документов. Помимо техпаспорта и страховки, на границе необходимо иметь документ о прохождении техосмотра. Без него автомобиль могут не пропустить в страну.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Молдовы.

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Техосмотр для въезда в Молдову

Требование о техническом осмотре для украинских автомобилей не ново. Оно предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными еще постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

После начала полномасштабного вторжения России Молдова значительно упростила правила пересечения границы для украинцев. В страну разрешалось въезжать по внутренним паспортам, документам с истекшим сроком действия, их копиям, а в отдельных случаях — по документам в электронном виде. На практике упрощения коснулись и контроля документов на транспорт.

Однако 16 января 2025 года Государственная таможенная служба Украины сообщила о возобновлении обязательной проверки технического осмотра. Информацию украинские таможенники получили от Пограничной полиции Молдовы.

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С тех пор водитель автомобиля с украинской регистрацией должен иметь действующий протокол или сертификат проверки технического состояния транспортного средства. Если такого документа нет, молдавская сторона может отказать автомобилю во въезде.

Какие документы нужны для поездки в Молдову

Перед выездом из Одесской области на автомобиле водителю следует проверить наличие всех документов. Для пересечения границы и дальнейшего движения по территории Молдовы необходимы:

действующий документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

международный страховой полис "Зеленая карта";

действующий протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля.

Если за рулем находится не владелец автомобиля, на границе также могут попросить документ, подтверждающий право пользования автомобилем.

Атаки на пункты пропуска Одесской области

В августе и сентябре 2026 года российские войска значительно усилили атаки на пограничную инфраструктуру Одесской области. Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа российские беспилотники упали недалеко от одного из пограничных пунктов пропуска в районе Рени. Уже в ночь на 21 августа под прямым ударом оказался международный контрольно-пропускной пункт "Табаки" на границе с Молдовой. Россияне атаковали его беспилотниками типа Shahed и "Гербера". Несколько дронов попали непосредственно на территорию КПП, повредив здания и сооружения. Пропуск людей и транспорта полностью приостановили, а поток перенаправили через другие переходы. Работу "Табаков" возобновили 22 августа, обустроив временные рабочие места для пограничников и таможенников.

Следующая атака на пограничную инфраструктуру произошла в ночь на 25 августа. Российские войска нанесли удар по пункту пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой. Из-за значительных повреждений там стало невозможно проводить пропускные операции, поэтому людей и транспорт направили через соседние КПП. Работу удалось возобновить 28 августа с помощью временных конструкций.

В ночь на 1 сентября россияне атаковали уже пункт пропуска "Орловка" на границе Одесской области с Румынией. Удар повредил здания и сооружения, необходимые для оформления людей и транспорта, из-за чего работу КПП временно приостановили. А уже в ночь на 6 сентября из-за очередной российской атаки на юге Одесской области работу пункта пропуска "Орловка" приостановили до утра. При этом о прямом попадании именно по территории КПП на этот раз официально не сообщалось.