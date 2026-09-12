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Главная Одесса Изменения в работе пункта пропуска с Молдовой: что нужно знать одесситам

Изменения в работе пункта пропуска с Молдовой: что нужно знать одесситам

Ua ru
12 сентября 2026 13:20
Из-за атак РФ меняют работу пункта пропуска на юге Одесчины
Автомобили в очереди на границе. Иллюстративное фото: Пограничная полиция Республики Молдова

На украинско-молдавской границе временно меняют порядок проведения контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешты в Одесской области. С сегодняшнего дня молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, возвращаются на молдавскую сторону из-за рисков для безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Таможенную службу Республики Молдова.

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Что изменится в пункте пропуска в Одесской области

До сегодняшнего дня в пунктах пропуска Рени — Джурджулешти, Россошаны — Бричаны и Мамалига — Крива действовал совместный украинско-молдавский контроль. Сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции Молдовы выполняют свои обязанности на территории Украины.

Однако с 08:00 12 сентября порядок работы временно изменили. Молдавские пограничники и таможенники вернутся на территорию своей страны и будут осуществлять контроль в имеющейся там инфраструктуре. Такой режим вводится на 90 дней. В Молдове объяснили это решение изменением ситуации с безопасностью вблизи украинско-молдавской границы.

Повлияют ли изменения на пересечение границы

Пункт пропуска Рени — Джурджулешти продолжит работать, уверяют молдавские таможенники. Ограничений на движение людей и транспортных средств в связи с введенными мерами не предусмотрено. Пограничный и таможенный контроль также не прекращаются. Фактически меняется лишь место, где молдавские сотрудники будут выполнять свои обязанности.

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В Таможенной службе Молдовы подчеркнули, что решение носит временный и превентивный характер. Оно было принято из-за рисков для безопасности, связанных с российскими воздушными ударами по инфраструктуре Украины, в частности вблизи границы с Молдовой.

Атаки на пункты пропуска в Одесской области

В августе и сентябре 2026 года российские войска значительно усилили атаки на пограничную инфраструктуру Одесской области. Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа российские беспилотники упали недалеко от одного из пограничных пунктов пропуска в районе Рени. Уже в ночь на 21 августа под прямым ударом оказался международный пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Пропуск людей и транспорта полностью приостановили, а поток перенаправили через другие переходы. Работу возобновили 22 августа, оборудовав временные рабочие места для пограничников и таможенников.

Следующую атаку, как сообщали Новини.LIVE, пограничная инфраструктура подверглась в ночь на 25 августа. Российские войска нанесли удар по пункту пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой. Из-за значительных повреждений там стало невозможно проводить пропускные операции, поэтому людей и транспорт направили через соседние КПП. Работу удалось возобновить 28 августа с помощью временных конструкций.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября россияне атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе Одесской области с Румынией. Удар повредил здания и сооружения, необходимые для оформления людей и транспорта, из-за чего работу КПП временно приостановили. А уже в ночь на 6 сентября из-за очередной российской атаки на юге Одесской области работу пункта пропуска "Орловка" приостановили до утра. А ночью 7 сентября россияне атаковали КПП "Старокозаче". В результате российского удара есть двое погибших и пострадавшие.

правила Одесская область Новости Одессы выезд за границу выезд в Молдову
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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