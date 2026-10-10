Поездка в Румынию: какие документы нужны водителям автомобилей

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям из Одессы, планирующим поехать в Румынию на собственном автомобиле, необходимо заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Какие правила действуют для украинских автомобилей

В Румынии автомобили с иностранной регистрацией допускаются к движению при условии соответствия техническим требованиям. Водители должны иметь документ, подтверждающий прохождение периодического технического осмотра и его действительность.

Это предусмотрено румынскими правилами дорожного движения и положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Управлять автомобилем на дорогах общего пользования без действующего сертификата технического осмотра или с просроченным сертификатом запрещено.

Когда было восстановлено требование о техосмотре

После начала полномасштабной войны Румыния упростила некоторые процедуры для украинцев, выезжавших в Европейский Союз в поисках защиты. Тогда отсутствие сертификата техосмотра не было препятствием. Однако в начале 2025 года это требование возобновили. А 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В документе отдельно напомнили о необходимости иметь подтверждение действующего технического осмотра.

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Где в Одесской области пересечь границу

Из Одесской области в Румынию можно добраться через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Там работает паромная переправа через Дунай, которая соединяет украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Какие документы нужны водителю

Перед выездом стоит проверить наличие всех необходимых документов. Для пересечения границы на автомобиле необходимо подготовить:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

государственные номерные знаки установленного образца;

действующий страховой полис "Зеленая карта";

протокол или сертификат о прохождении технического осмотра.

Если автомобиль зарегистрирован на другое лицо, водителю также следует взять документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Как сообщали Новини.LIVE, на украинско-молдавской границе временно меняют организацию контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешти в Одесской области. С 12 сентября молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, вернулись на молдавскую сторону из-за угрозы обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.