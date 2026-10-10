Поездка в Румынию: какие документы нужны водителям автомобилей

Поездка из Одесчины в Румынию на авто: какие документы проверят на границе
Водителям из Одессы, планирующим поехать в Румынию на собственном автомобиле, необходимо заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.
Какие правила действуют для украинских автомобилей
В Румынии автомобили с иностранной регистрацией допускаются к движению при условии соответствия техническим требованиям. Водители должны иметь документ, подтверждающий прохождение периодического технического осмотра и его действительность.
Это предусмотрено румынскими правилами дорожного движения и положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Управлять автомобилем на дорогах общего пользования без действующего сертификата технического осмотра или с просроченным сертификатом запрещено.
Когда было восстановлено требование о техосмотре
После начала полномасштабной войны Румыния упростила некоторые процедуры для украинцев, выезжавших в Европейский Союз в поисках защиты. Тогда отсутствие сертификата техосмотра не было препятствием. Однако в начале 2025 года это требование возобновили. А 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В документе отдельно напомнили о необходимости иметь подтверждение действующего технического осмотра.
Где в Одесской области пересечь границу
Из Одесской области в Румынию можно добраться через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Там работает паромная переправа через Дунай, которая соединяет украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.
Какие документы нужны водителю
Перед выездом стоит проверить наличие всех необходимых документов. Для пересечения границы на автомобиле необходимо подготовить:
- действительный документ для пересечения государственной границы;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- государственные номерные знаки установленного образца;
- действующий страховой полис "Зеленая карта";
- протокол или сертификат о прохождении технического осмотра.
Если автомобиль зарегистрирован на другое лицо, водителю также следует взять документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.
Как сообщали Новини.LIVE, на украинско-молдавской границе временно меняют организацию контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешти в Одесской области. С 12 сентября молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, вернулись на молдавскую сторону из-за угрозы обстрелов.
Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.