Одессе не хватает собственной генерации: что будет со светом зимой

Люди идут по улице зимой во время отключения электроэнергии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждений и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Почему Одессе не хватает генерации

По словам Александра Харченко, одна из главных проблем Одессы заключается в недостаточном количестве собственных мощностей для производства электроэнергии. Часть генерирующих мощностей повреждена или уничтожена в результате ударов РФ. Похожая ситуация сложилась и в Киеве, где из-за нехватки местной генерации приходится получать большие объемы электроэнергии из других регионов.

"Энергетическая система — это своего рода единый организм, который объединен, и украинская объединенная энергетическая система — это единое целое. Поэтому сказать, что есть какое-то слабое звено, — это будет неправдой. Есть определенные нюансы в отдельных энергетических узлах, как, например, сейчас в Киеве или в Одессе", — пояснил Александр Харченко.

Восстановление энергетики Одессы

Решить проблему нехватки генерации можно благодаря строительству новых мощностей и восстановлению поврежденных. Александр Харченко считает это стратегической задачей не только для Киева, но и для Одессы.

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"Одна из стратегических, долгосрочных задач — это строительство и восстановление генерации в Киеве, чтобы Киев мог обеспечивать себя самостоятельно. Ну и точно так же перспективно нам нужно работать с Одессой. Там много задач, как и в других городах", — отметил Александр Харченко.

Одним из направлений развития украинской энергетики является распределенная генерация, говорит эксперт. В частности, речь идет о газопоршневых двигателях и газотурбинных установках, которые, в отличие от крупных электростанций, проще защитить от ударов. По оценке Александра Харченко, в настоящее время в Украине работает около 800 МВт таких мощностей, а в течение следующих 20–24 месяцев планируется добавить еще примерно 1,5 ГВт.

Отключения света зимой

Самая сложная ситуация с электроснабжением этой зимой, по прогнозу Александра Харченко, может сложиться в Одессе, Киеве, Кривом Роге и прифронтовых районах. Эксперт убежден, что отключения электроэнергии будут, но не ожидает критических проблем с водой, канализацией и теплом.

"Я надеюсь, что в этом году не будет крупных проблем с отоплением, водоснабжением и канализацией. То есть критических проблем я не ожидаю. Думаю, что мы с этим справимся. Что касается отключений электричества, то они объективно будут, и это нужно понимать. Киев, Одесса, Кривой Рог и вся прифронтовая зона", — сказал Александр Харченко.

На продолжительность и масштаб ограничений будут влиять дальнейшие удары россиян по энергетической инфраструктуре. Наиболее опасными для украинской энергосистемы Александр Харченко считает баллистические ракеты.

Как сохранить тепло зимой

Из-за риска отключений света жильцам многоквартирных домов стоит проверить состояние систем отопления. Прежде всего нужно позаботиться об утеплении подъездов, целых окнах, исправных дверях и трубах в подвалах и под крышей. Открытые окна в пустующих квартирах также могут создать проблемы во время морозов. Особое внимание Александр Харченко советует уделить циркуляционным насосам, которые обеспечивают движение теплоносителя по внутридомовым трубам.

"Они есть практически в каждом доме и обеспечивают циркуляцию воды и тепла по внутридомовым трубам. И, соответственно, если у них нет резервного питания, то при отключении электричества они не смогут работать", — пояснил Александр Харченко.

Для работы таких насосов может хватить аккумулятора или небольшого генератора. Также эксперт советует обратиться в ОСМД или управляющую компанию, чтобы проверить фильтры системы отопления перед началом холодов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне готовят масштабные удары по энергетике Одессы. В перехваченном документе РФ приведены расчеты атак на 12 ключевых подстанций Одессы, Киева и Харькова. По оценкам авторов документа, такие удары могут привести к потере до 90% электроснабжения в этих городах.

Также Новини.LIVE сообщали, что Одесса разрабатывает план энергетической устойчивости. Он предусматривает установку когенерационных установок, генераторов и солнечных электростанций, чтобы критически важная инфраструктура могла работать во время отключений. Для финансирования этих мер город также ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении около 35 млн евро.