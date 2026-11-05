Отключение электричества в Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Этой зимой российские атаки могут привести к серьезным перебоям с электроснабжением не только в столице. Среди городов, которым грозят масштабные проблемы с энергетикой, назвали Одессу, Днепр и Кривой Рог. В то же время главным направлением ударов врага остается Киев и Киевская агломерация.

Об этом в интервью Telegraf рассказал народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает Новини.LIVE.

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Каким городам грозят блэкауты

В этом году Россия изменила тактику атак на украинскую энергетику. Если раньше враг пытался разделить страну на отдельные энергетические острова, то теперь сосредоточился на крупных городах. Особое внимание российские войска уделяют Киеву и Киевской агломерации.

В то же время серьезные проблемы с электроснабжением этой зимой могут возникнуть и в других регионах. Народный депутат Кучеренко назвал три города, которые также находятся в зоне риска, — Одессу, Днепр и Кривой Рог.

По его словам, особенно уязвимой остается Одесса из-за состояния электросетей. Днепр уже сильно страдает от российских атак, а Кривой Рог подвергся серьезным повреждениям энергетических объектов.

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"Днепр сильно страдает. Кривой Рог — очень серьезные повреждения, и у них будет очень сложная ситуация. Одесса, потому что она так же уязвима в плане электросетей. Но в первую очередь наносят удары по Киеву и Киевской агломерации", — пояснил нардеп.

Таким образом, Одесса остается в числе крупных городов, где этой зимой возможны серьезные перебои с электричеством. В то же время основной целью российских ударов по энергетике в настоящее время является столичный регион.

Как подготовиться к возможным отключениям электричества

Чтобы легче пережить длительные отключения света, стоит заранее подготовить запас необходимых вещей. Прежде всего нужно зарядить портативные зарядные устройства, фонарики и аккумуляторные лампы, а также позаботиться о запасе батареек. Стоит иметь дома запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, не требующих приготовления, и необходимых лекарств.

Также желательно заранее приготовить тёплую одежду, одеяла и термосы. Если есть возможность, стоит приобрести зарядную станцию или другой резервный источник питания. Важно следить за сообщениями энергетиков и местных властей, а также заранее сохранить контакты экстренных служб. Нельзя использовать генераторы и туристические газовые горелки в помещениях из-за опасности отравления угарным газом.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки на юге Одесской области повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В частности, частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия.