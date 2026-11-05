Знищене обладнання. Фото ілюстратвине: ДТЕК

На півдні Одещини російська атака пошкодила енергетичну та цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали склад служби доставки, адмінбудівля підприємства та приміщення коледжу й гуртожитку. Попередньо, люди не постраждали. Через пошкодження енергооб’єктів у регіоні діють обмеження електропостачання для промислових споживачів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та ДТЕК.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки на Одещині

Внаслідок російської атаки на півдні Одеської області пошкоджено об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адміністративну будівлю приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в коледжі та гуртожитку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місцях триває ліквідація наслідків обстрілу.

Ситуація зі світлом на Одещині

Через російські обстріли енергетичних об’єктів ситуація в енергосистемі залишається складною. Щоб уникнути перевантаження обладнання, яке вже постраждало від попередніх атак, в Україні вимушено запроваджують обмеження електропостачання.

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Зокрема, 5 листопада до кінця доби в частині регіонів, серед яких Одещина, діятимуть графіки обмеження потужності для всіх категорій споживачів.

Графіки для черги 1,2,3. Фото: ДТЕК

Графіки для черги 4,5,6. Фото: ДТЕК

Економія електроенергії

Енергетики закликають жителів Одещини ощадливо користуватися електроенергією. Зменшення споживання допоможе знизити навантаження на мережу та ризик екстрених відключень. Жителям радять регулярно перевіряти графіки, оскільки інформація про години відключення може оновлюватися протягом дня.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.