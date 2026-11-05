РФ атаковала энергетику Одесчины: введены графики света
На юге Одесской области российская атака повредила энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Повреждения получили склад службы доставки, административное здание предприятия, а также помещения колледжа и общежития. По предварительным данным, люди не пострадали. Из-за повреждений энергообъектов в регионе введены ограничения на электроснабжение промышленных потребителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и компанию ДТЭК.
Последствия атаки в Одесской области
В результате российской атаки на юге Одесской области повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В частности, частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в колледже и общежитии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На местах продолжается ликвидация последствий обстрела.
Ситуация с электроснабжением в Одесской области
Из-за российских обстрелов энергетических объектов ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы избежать перегрузки оборудования, которое уже пострадало от предыдущих атак, в Украине вынужденно вводят ограничения электроснабжения.
В частности, 5 ноября до конца суток в некоторых регионах, в том числе в Одесской области, будут действовать графики ограничения мощности для всех категорий потребителей.
Экономия электроэнергии
Энергетики призывают жителей Одесской области экономно пользоваться электроэнергией. Снижение потребления поможет уменьшить нагрузку на сеть и риск экстренных отключений. Жителям рекомендуется регулярно проверять графики, поскольку информация о часах отключения может обновляться в течение дня.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подачи заявки на сайте ДТЭК.
Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.
Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.