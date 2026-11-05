Поврежденное оборудование. Иллюстративное фото: ДТЭК

На юге Одесской области российская атака повредила энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Повреждения получили склад службы доставки, административное здание предприятия, а также помещения колледжа и общежития. По предварительным данным, люди не пострадали. Из-за повреждений энергообъектов в регионе введены ограничения на электроснабжение промышленных потребителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и компанию ДТЭК.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки в Одесской области

В результате российской атаки на юге Одесской области повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В частности, частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в колледже и общежитии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На местах продолжается ликвидация последствий обстрела.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области

Из-за российских обстрелов энергетических объектов ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы избежать перегрузки оборудования, которое уже пострадало от предыдущих атак, в Украине вынужденно вводят ограничения электроснабжения.

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В частности, 5 ноября до конца суток в некоторых регионах, в том числе в Одесской области, будут действовать графики ограничения мощности для всех категорий потребителей.

Графики для очередей 1, 2, 3. Фото: ДТЭК

Графики для очередей 4, 5, 6. Фото: ДТЭК

Экономия электроэнергии

Энергетики призывают жителей Одесской области экономно пользоваться электроэнергией. Снижение потребления поможет уменьшить нагрузку на сеть и риск экстренных отключений. Жителям рекомендуется регулярно проверять графики, поскольку информация о часах отключения может обновляться в течение дня.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подачи заявки на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.