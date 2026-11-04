Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Вибух пошкодив приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Після удару мешканці були заблоковані в у власному житлі. Також уночі під удар потрапив торговельний центр.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях ворожих ударів та зафільмували наслідки.

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Удар по житловому сектору

Під час ранкової атаки в Одесі постраждав приватний будинок. Його мешканка Тетяна розповіла, що від потужного вибуху оселя буквально здригнулася. Спочатку жінка подумала, що будинок провалюється під землю, адже він розташований на катакомбах.

Комунальники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Комунальні служби на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Після удару родина не могла вийти на вулицю, оскільки двері заклинило. На допомогу прийшла мама жінки, яка перебувала в літній кухні. Вона принесла молоток, яким мешканці змогли вибити двері та вибратися назовні.

"О шостій гримнуло, що хата задрижала. Думала, що провалюється крізь землю. Було так сильно й гучно, що страшно було. Почали кричати, щоб вилітали на вулицю, а двері заблокувало. Не могли вийти. Добре, що мама спала в літній кухні, ми почали кричати одне одному через вікно. Вона принесла молоток, і ми вибили двері", — розповіла Тетяна.

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Тетяна про ранковий удар. Фото: Новини.LIVE

Руйнування на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE

Жінка додала, що після вибуху в будинку вилетіли три старі вікна. Пластикові конструкції залишилися цілими. Також пошкодило автомобіль і ворота, які вибуховою хвилею вивернуло в інший бік.

Дірки в заборі. Фото: Новини.LIVE

Знищений забор. Фото: Новини.LIVE

За словами Тетяни, усі члени родини та сусіди залишилися живими. Однак пережитий страх досі дається взнаки.

"Дуже страшно, дуже перелякалися. Ми понапивалися таблеток, які тільки були. І досі трусить, коли починаю про це говорити. Слава Богу, що всі живі залишилися. А це будемо все латати, будемо заділювати, іншого виходу немає", — поділилася жінка.

Місце ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Вирва на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Атака на ТЦ

У ніч на 4 листопада російські війська влучили у торговельний центр в Одесі. Внаслідок удару там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила 2500 квадратних метрів.

Наслідки удару по ТЦ. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації займання залучили понад 60 рятувальників. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, вогнеборці оперативно загасили пожежу та не допустили поширення вогню. У ДСНС також повідомили, що на місці працювали психологи, які надавали підтримку мешканцям. Загиблих і постраждалих немає.

Місце влучання БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Крім того, вибухова хвиля вибила вікна у прилеглих будинках. Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

ТЦ після атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.