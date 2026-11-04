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Головна Одеса Будинок здригнувся від вибуху: як одесити пережили атаку РФ

Будинок здригнувся від вибуху: як одесити пережили атаку РФ

Ua ru
4 листопада 2026 12:29
Репортаж
Російська атака на Одесу 4 листопада: пошкодження та пожежа Новини.LIVE
Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уранці 4 листопада російські війська знову атакували Одесу. Вибух пошкодив приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Після удару мешканці були заблоковані в у власному житлі. Також уночі під удар потрапив торговельний центр.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях ворожих ударів та зафільмували наслідки.

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Удар по житловому сектору

Під час ранкової атаки в Одесі постраждав приватний будинок. Його мешканка Тетяна розповіла, що від потужного вибуху оселя буквально здригнулася. Спочатку жінка подумала, що будинок провалюється під землю, адже він розташований на катакомбах.

Атака РФ на Одесу
Комунальники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Комунальні служби на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Після удару родина не могла вийти на вулицю, оскільки двері заклинило. На допомогу прийшла мама жінки, яка перебувала в літній кухні. Вона принесла молоток, яким мешканці змогли вибити двері та вибратися назовні.

"О шостій гримнуло, що хата задрижала. Думала, що провалюється крізь землю. Було так сильно й гучно, що страшно було. Почали кричати, щоб вилітали на вулицю, а двері заблокувало. Не могли вийти. Добре, що мама спала в літній кухні, ми почали кричати одне одному через вікно. Вона принесла молоток, і ми вибили двері", — розповіла Тетяна.

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Тетяна про ранковий удар. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Руйнування на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE

Жінка додала, що після вибуху в будинку вилетіли три старі вікна. Пластикові конструкції залишилися цілими. Також пошкодило автомобіль і ворота, які вибуховою хвилею вивернуло в інший бік.

Атака РФ на Одесу
Дірки в заборі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Знищений забор. Фото: Новини.LIVE

За словами Тетяни, усі члени родини та сусіди залишилися живими. Однак пережитий страх досі дається взнаки.

"Дуже страшно, дуже перелякалися. Ми понапивалися таблеток, які тільки були. І досі трусить, коли починаю про це говорити. Слава Богу, що всі живі залишилися. А це будемо все латати, будемо заділювати, іншого виходу немає", — поділилася жінка.

Обстріл Одеси
Місце ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Вирва на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Атака на ТЦ

У ніч на 4 листопада російські війська влучили у торговельний центр в Одесі. Внаслідок удару там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила 2500 квадратних метрів.

Обстріл Одеси
Наслідки удару по ТЦ. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації займання залучили понад 60 рятувальників. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, вогнеборці оперативно загасили пожежу та не допустили поширення вогню. У ДСНС також повідомили, що на місці працювали психологи, які надавали підтримку мешканцям. Загиблих і постраждалих немає.

Атака РФ на ТЦ в Одесі
Місце влучання БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Крім того, вибухова хвиля вибила вікна у прилеглих будинках. Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

Наслідки атаки на Одесу
ТЦ після атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 3 листопада, РФ атакуала Одещину. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено 6 легкових автомобілей та вантажівка. Інформація про постраждалих не надходила.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Одеса Новини Одеси атака фоторепортаж обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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