Дом содрогнулся от взрыва: как одесситы пережили атаку РФ
Утром 4 ноября российские войска вновь атаковали Одессу. Взрыв повредил частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. После удара жители оказались заблокированными в своих домах. Также ночью под удар попал торговый центр.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах вражеских ударов и засняли последствия.
Удар по жилому району
Во время утренней атаки в Одессе пострадал частный дом. Его жительница Татьяна рассказала, что от мощного взрыва дом буквально содрогнулся. Сначала женщина подумала, что дом проваливается под землю, ведь он расположен на катакомбах.
После удара семья не могла выйти на улицу, поскольку дверь заклинило. На помощь пришла мама женщины, которая находилась в летней кухне. Она принесла молоток, с помощью которого жильцы смогли выбить дверь и выбраться наружу.
"В шесть часов раздался такой грохот, что дом задрожал. Думала, что проваливаюсь сквозь землю. Было так сильно и громко, что страшно было. Начали кричать, чтобы выбегали на улицу, а дверь заблокировало. Не могли выйти. Хорошо, что мама спала в летней кухне, мы начали кричать друг другу через окно. Она принесла молоток, и мы выбили дверь", — рассказала Татьяна.
Женщина добавила, что после взрыва в доме вылетели три старых окна. Пластиковые конструкции остались целыми. Также были повреждены автомобиль и ворота, которые взрывная волна вывернула в другую сторону.
По словам Татьяны, все члены семьи и соседи остались живы. Однако пережитый страх до сих пор сказывается.
"Очень страшно, мы сильно испугались. Мы наглотались всех таблеток, какие только были. И до сих пор дрожу, когда начинаю об этом говорить. Слава Богу, что все остались живы. А это будем все латать, будем заделывать, другого выхода нет", — поделилась женщина.
Атака на ТЦ
В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по торговому центру в Одессе. В результате удара там вспыхнул масштабный пожар, охвативший 2500 квадратных метров.
К ликвидации возгорания были привлечены более 60 спасателей. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, пожарные оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня. В ГСЧС также сообщили, что на месте работали психологи, которые оказывали поддержку жителям. Погибших и пострадавших нет.
Кроме того, взрывная волна выбила окна в соседних домах. В настоящее время специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 ноября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара беспилотника были повреждены 6 легковых автомобилей и грузовик. Информация о пострадавших не поступала.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одессу и область беспилотниками. Под ударом оказались жилые районы, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и предприятия. Пятеро гражданских лиц получили ранения, две женщины были госпитализированы.