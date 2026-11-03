Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 3 листопада, в Одесі пролунали вибухи. Росія атакує дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно робота ППО. Наразі інформації про наслідки немає. Жителям міста варто реагувати на загрози та перебувати в укриттях під час тривог.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 3 листопада, близько 08:51 в Одесі було чутно звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Одещини та Миколаївщини. Ймовірно працювало ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Випробовування дронів

Додамо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що над Одещиною могли випробовувати новий реактивний безпілотник або двигун для нього. Під час польоту дрон різко змінював швидкість: спочатку рухався приблизно 250 км/год, потім розігнався до 800 км/год, а згодом знизив швидкість до 500 км/год.

Він припустив, що йдеться про випробування нового реактивного двигуна на дроні "Герань-4". За його словами, Росія також може тестувати над Одещиною нові модифікації ударних безпілотників і тактику їхнього застосування. Коваленко зазначив, що висока швидкість такого дрона потенційно може ускладнити його перехоплення.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нічний удар

У ніч на 3 листопада, на півдні Одещини російські війська повторно атакували енергетичні та цивільні об'єкти. Серйозних пошкоджень зазнав об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі". За останні два місяці він неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Через значні руйнування енергообладнання виникли перебої з електропостачанням. Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Пожежа після атаки РФ. Фото: Одеська ОВА

Крім того, внаслідок атак пошкоджено адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки й підприємства. П'ятеро цивільних дістали поранення, двох жінок госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 23 жовтня окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні області. Також під удар потрапила недіюча база відпочинку, де частково зруйновано чотири корпуси. На території виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.