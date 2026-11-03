Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 3 ноября, в Одессе прогремели взрывы. Россия наносит удары дронами из акватории Чёрного моря. Вероятно, это работа ПВО. На данный момент информации о последствиях нет. Жителям города следует реагировать на угрозы и находиться в укрытиях во время тревог.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 3 ноября, около 08:51 в Одессе были слышны звуки взрывов. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Одесской и Николаевской областей. Вероятно, действовала ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Испытания дронов

Добавим, что ранее военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что над Одесской областью могли испытывать новый реактивный беспилотник или двигатель для него. Во время полёта дрон резко менял скорость: сначала двигался со скоростью примерно 250 км/ч, затем разогнался до 800 км/ч, а впоследствии снизил скорость до 500 км/ч.

Он предположил, что речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя на дроне "Герань-4". По его словам, Россия также может тестировать над Одесской областью новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения. Коваленко отметил, что высокая скорость такого дрона потенциально может затруднить его перехват.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Ночной удар

В ночь на 3 ноября на юге Одесской области российские войска вновь атаковали энергетические и гражданские объекты. Серьезные повреждения получил объект ДТЭК "Одесские электросети". За последние два месяца он неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Из-за значительных разрушений энергооборудования возникли перебои с электроснабжением. Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Пожар после атаки РФ. Фото: Одесская ОВА

Кроме того, в результате атак были повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одессу и область беспилотниками. Под ударом оказались жилые районы, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и предприятия. Пятеро гражданских лиц получили ранения, две женщины были госпитализированы.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 октября оккупанты повредили энергетический объект ДТЭК на юге области. Под удар попала также недействующая база отдыха, где частично разрушены четыре корпуса. На территории возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.