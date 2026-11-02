Комунальники усувають наслідки удару. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Одесу після тривалого затишшя. Також під удар потрапила й область. Унаслідок удару поранення отримали п'ятеро людей, їм надали необхідну допомогу. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. На місці розгорнули роботу оперативного штабу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атаки. скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Унаслідок нічної атаки на Одесу поранення отримали п'ятеро людей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Пожежа на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки та гараж. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях. Також постраждали складські та адміністративні приміщення, зруйновано будівлю пекарні.

Руйнування на місці удару. Фото: Одеська МВА

Крім того, атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Станом на ранок електропостачання частині споживачів вдалося відновити, роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

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Комунальники забивають вікна. Фото: Одеська МВА

На місці атаки працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають постраждалим.

Повітряні тривоги вночі

У ніч проти 2 листопада в Одеському районі тричі оголошували повітряну тривогу. Перше попередження було червоного рівня через ракетну небезпеку. Воно тривало з 01:53 до 02:10. О 01:54 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, який рухався в напрямку Одеси. Ще дві тривоги були жовтого рівня через загрозу атаки БпЛА. Перша тривала з 03:08 до 03:23, друга — з 05:53 до 06:12. Під час них військові кілька разів попереджали про реактивні безпілотники з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. Зокрема, о 03:08 та 06:08 повідомляли про рух дронів на місто, а о 03:15 — про загрозу для Одеси або Лиманки.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Інформації про постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 23 жовтня окупанти пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні області. Також під удар потрапила недіюча база відпочинку, де частково зруйновано чотири корпуси. На території виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.