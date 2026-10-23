Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія не припиняє атакувати Одещину. Вночі, 23 жовтня, під ударом знову опинилися енергетична та цивільна інфраструктура на півдні області. Ворожа атака спричинила руйнування та пожежі в рекреаційній зоні. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а частині жителів вдалося повернути світло.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та ДТЕК.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

У ніч проти 23 жовтня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі" та цивільна інфраструктура.

База відпочинку після атаки. Фото: Одеська ОВА

Також росіяни вдарили по рекреаційній зоні. Внаслідок атаки частково зруйновано чотири корпуси недіючої бази відпочинку. На території виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Руйнування після удару. Фото: Одеська ОВА

Відновлення світла

У ДТЕК додали, що ремонтні бригади змогли розпочати роботи лише після того, як це дозволила безпекова ситуація. Станом на ранок 23 жовтня частині споживачів уже відновили електропостачання. Водночас аварійні роботи ще тривають.

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За даними компанії, протягом минулої доби енергетики повернули світло 22,2 тисячі родин Одещини, які залишилися без електрики через обстріли.

"Продовжуємо працювати 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю. Вірте в енергетиків!" — повідомили у ДТЕК.

Повернення світла

Дізнатися орієнтовні терміни відновлення електропостачання можна з:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Що відомо про атаки

У ніч проти 23 жовтня повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників оголошували у двох районах Одещини. Першими попередження про небезпеку отримали жителі Ізмаїльського району. Там тривога почалася 22 жовтня о 23:28 і тривала до 00:24 наступного дня. У Болградському районі сигнал повітряної тривоги пролунав уже 23 жовтня о 00:03. Відбій оголосили о 00:24. В обох випадках причиною була загроза атаки дронів.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 22 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Під удар потрапило цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Вогонь майже повністю знищив його адміністративну будівлю. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що уночі 21 жовтня російські війська атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та приватне підприємство харчової промисловості. Частині жителів уже повернули електропостачання, однак 1,7 тисячі родин досі залишаються без світла. Інформації про постраждалих немає.