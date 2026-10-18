Горить будинок в Одесі після влучання дрона. Фото: Одеська військова адміністрація

У неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Одесу та пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загорівся дах будинку. Наразі відомо про двох постраждалих, серед яких дитина віком 13–14 років. На місці працюють відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Допис Олега Кыпера. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки атаки на Одесу

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, 18 жовтня росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одесищини. В Одесі вони пошкодили дах багатоповерхового житлового будинку, де після удару виникла пожежа. Пошкоджені квартири на верхньому поверсі. На місці розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям.

Пожежа на даху будинку. Фото: Сергій Лисак/ Telegram

Постраждалі в Одесі

За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Серед них дівчинка 13 років. Медики надають їй необхідну допомогу. Інформації про характер травм та стан постраждалих наразі немає.

Атака на Одещину: останні новини

Новини.LIVE повідомляли про масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури Одещини внаслідок російської атаки в ніч проти 18 жовтня. За даними ДТЕК Одеські електромережі, росіяни атакували розподільні об'єкти компанії та магістральну мережу іншого енергетичного підприємства. Через руйнування в області виникли аварійні відключення електроенергії.

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Станом на ранок енергетикам вдалося повернути світло частині споживачів, однак 24,1 тисячі родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишалися без електропостачання. У ДТЕК попередили, що пошкодження масштабні, тому ремонт потребуватиме часу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 5 жовтня окупанти пошкодили промислову та портову інфраструктуру, а в одному з районів області спричинили пожежу в дачних будинках. На одному з об'єктів виникло масштабне займання, через яке утворилося сильне задимлення. До гасіння залучили понад 90 рятувальників ДСНС та добровільних пожежних. Загиблих і постраждалих не було.

Також Новини.LIVE показували наслідки російського удару по житловій багатоповерхівці в Одесі 27 серпня. Росіяни пошкодили дах 16-поверхового будинку, частину останнього поверху, балкони та вікна. Уламки й вибухова хвиля понівечили припарковані поруч автомобілі. Під час тієї ж атаки в місті постраждала автозаправна станція, на території якої виникла пожежа.