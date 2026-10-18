Наслідки атаки РФ на розподільні обʼєкти енергетики на Одещині. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

У ніч проти 18 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкодження виявилися масштабними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу. Частині споживачів світло вже повернули, однак понад 24 тисячі родин у трьох районах області досі залишаються без електрики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення про застосування графікфв відключення світла на Одещині. Фото: скриншот з ДТЕК

Наслідки атаки на Одещину

За інформацією ДТЕК, росіяни атакували розподільні об'єкти компанії та магістральну електромережу іншого енергетичного підприємства. Через масштабні руйнування в області виникли аварійні відключення електроенергії.

Станом на ранок 18 жовтня енергетикам вдалося відновити електропостачання для частини споживачів. Проте без світла залишаються 24,1 тисячі родин у частинах Білгород-Дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів.

Коли повернуть світло

У ДТЕК попередили, що відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме часу. Енергетики можуть розпочинати аварійні роботи лише після дозволу військових і рятувальників, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

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Підготовка до зими в Одесі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одеса готується до опалювального сезону в умовах можливих блекаутів та нових російських атак. У місті посилюють автономність лікарень, навчальних закладів і теплової інфраструктури. Частину об'єктів уже забезпечили резервними джерелами електроенергії. Також міська влада планує розширити мережу Пунктів незламності, щоб жителі могли отримати допомогу під час тривалих відключень.

Також Новини.LIVE розповідали, що через загрозу тривалих відключень світла частина шкіл Одещини перенесла осінні канікули на зиму. У 270 навчальних закладах 50 громад діти продовжать навчатися восени, а відпочиватимуть наприкінці грудня. Натомість в Одесі майже всі школи підуть на канікули з 26 жовтня, винятком стане лише один ліцей. Усі комунальні школи області забезпечені генераторами, проте запаси дизельного пального наразі становлять лише половину від необхідного резерву на 14 днів.

Ціни на електроенергію в Одесі

Новини.LIVE писали, що в листопаді 2026 року для одеситів збережеться тариф на електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічні години, з 23:00 до 07:00, діє вдвічі нижча ціна — 2,16 гривні. За кожні 100 кіловат-годин, спожиті в цей період, можна заощадити 216 гривень. Уряд продовжив дію чинних цін для населення до 30 квітня 2027 року.