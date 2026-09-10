Опалювальний сезон в Одесі: підготовка до зими 2026

Труби опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса готується до майбутнього опалювального сезону в умовах можливих блекаутів і нових атак. У місті посилюють автономність лікарень, шкіл та теплової інфраструктури. Частину об’єктів уже підключили до резервних джерел живлення, а мережу Пунктів незламності планують розширити. Влада очікує складну зиму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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План стійкості

В Одесі продовжують реалізовувати План стійкості, який передбачає підготовку міста до можливих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням. Одним із головних завдань залишається підготовка теплового господарства до осінньо-зимового періоду. Перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов зазначив, що традиційні роботи з підготовки до зими вже виконані на 70–80%. Йдеться, зокрема, про перекладання магістралей, гідровипробування та підготовку котелень.

"Наша зона відповідальності — це тепло в місті. Ми робимо традиційні речі, як це було кожного сезону, з підготовки до осінньо-зимового періоду. Становно зараз відсоток виконання цих робіт складає від 70 до 80 відсотків", — сказав Філатов.

Водночас цього року особливу увагу приділяють енергетичній незалежності об’єктів. У місті встановлюють генератори, накопичувачі енергії, блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

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"Специфіка реалізації плану стійкості полягає саме в енергетичній незалежності цих об’єктів. Більшість об’єктів вже, на щастя, заживлена", — зазначив перший заступник мера.

Когенерація і котельні

Більшість когенераційних газопоршневих установок в Одесі вже введені в експлуатацію. За словами Філатова, місто кілька років працює над цим напрямом, тому основна частина об’єктів уже готова.

"Що стосується підключення когенерації, то більшість з тих об’єктів, тому що ми декілька років ведемо цю роботу, вона фактично введена в експлуатацію", — розповів він.

Водночас роботи з блочно-модульними котельнями ще тривають. Також місто продовжує вирішувати питання із накопичувачами та резервними генераторами.

Окремо посилюють автономність медичних та освітніх закладів. Близько чверті медичних установ уже мають сонячні електростанції для резервного живлення. Роботи з енергонезалежності також проводять в освітніх закладах.

Пункти незламності

У місті зараз працює понад 160 муніципальних Пунктів незламності. Восени та взимку їхню кількість планують суттєво збільшити. За словами Філатова, освітні заклади вже виконують функцію таких пунктів. Там можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися резервним живленням.

"У нас фактично всі заклади освіти виконують функцію Пунктів незламності, де є можливість підзарядити гаджети, обігрітися. Є, відповідно, генератори резервні, джерела живлення", — сказав він.

Під час зимового періоду мережа Пунктів незламності має зрости приблизно вдвічі та охопити всі райони міста. До її розширення також планують залучати бізнес.

Підготовка до блекаутів

Крім того, в Одесі перевіряли, як місто працюватиме у разі повного блекауту. Кілька тижнів тому в одному з районів провели відповідні навчання. Під час них перевіряли, скільки часу потрібно, щоб доставити генератори зі складів на визначені локації та підключити їх. За словами Філатова, для кожного району передбачені десятки таких локацій. Генератори вже підготовлені, обслужені та забезпечені паливом.

"Головне питання в тому, як ми швидко зможемо складати всі ці управлінські рішення для того, щоб збалансувати відсутність енергетики, перебої у водопостачанні, водовідведенні, теплопостачанні і так далі", — наголосив Філатов.

Він додав, що під час повного блекауту зв’язок може зберігатися близько чотирьох–шести годин. Цього часу, за його словами, має вистачити для організації необхідних робіт безпосередньо на місцях. Філатов також назвав майбутню зиму складною, але висловив упевненість, що місто зможе її пройти.

"Ми в минулому році пережили всі мешканці, жителі, незалежно від того, скільки кому років, найважчу зиму за все своє життя. Ми точно готуємося до наступної найважчої зими, і, скоріше за все, вона буде такою. Ми точно її переживемо", — сказав він.

Удари по електроенергії

Наступної зими Росія, ймовірно, може зосередити удари по містах-мільйонниках. До найбільшої зони ризику можуть потрапити Київ, Одеса, Харків та Дніпро. Основною ціллю може стати енергетична інфраструктура, пошкодження якої здатне спричинити перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

За оцінкою Сергія Нагорняка, таким чином ворог намагатиметься створити максимальні проблеми для цивільного населення в зимовий період. Водночас західні області можуть бути менш уразливими до масштабних атак. Регіони вже посилюють захист енергетичних об’єктів, однак через обмежені ресурси повністю убезпечити всю інфраструктуру неможливо.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі стартувало пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління. 5G уже доступний на окремих вулицях у центрі міста, в районі Аркадії та на вокзалі. Мережу запустили три найбільші оператори. Для користування потрібен смартфон із підтримкою 5G та актуальне програмне забезпечення на пристрої.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без змін. Ціни на електроенергію, газ, воду та вивезення сміття наразі не переглядають. Водночас містянам варто врахувати нові тарифи на воду, які діють з серпня.