Отопительный сезон в Одессе: подготовка к зиме 2026 года

Трубы для отопления. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть "Пункт несокрушимости" планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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План устойчивости

В Одессе продолжают реализовывать План устойчивости, который предусматривает подготовку города к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением. Одной из главных задач остается подготовка теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду. Первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов отметил, что традиционные работы по подготовке к зиме уже выполнены на 70–80%. Речь идет, в частности, о перекладке магистралей, гидроиспытаниях и подготовке котельных.

"Наша зона ответственности — это тепло в городе. Мы выполняем традиционные работы, как это делалось каждый сезон, по подготовке к осенне-зимнему периоду. На данный момент процент выполнения этих работ составляет от 70 до 80 процентов", — сказал Филатов.

В то же время в этом году особое внимание уделяется энергетической независимости объектов. В городе устанавливают генераторы, накопители энергии, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.

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"Специфика реализации плана устойчивого развития заключается именно в энергетической независимости этих объектов. Большинство объектов, к счастью, уже подключены к энергоснабжению", — отметил первый заместитель мэра.

Когенерация и котельные

Большинство когенерационных газопоршневых установок в Одессе уже введены в эксплуатацию. По словам Филатова, город несколько лет работает над этим направлением, поэтому основная часть объектов уже готова.

"Что касается подключения когенерации, то большинство из этих объектов, поскольку мы уже несколько лет ведем эту работу, фактически введено в эксплуатацию", — рассказал он.

В то же время работы с блочно-модульными котельными ещё продолжаются. Также город продолжает решать вопросы с накопителями и резервными генераторами.

Отдельно усиливается автономность медицинских и образовательных учреждений. Около четверти медицинских учреждений уже имеют солнечные электростанции для резервного питания. Работы по обеспечению энергонезависимости также проводятся в образовательных учреждениях.

Пункты непоколебимости

В городе сейчас работает более 160 муниципальных пунктов стойкости. Осенью и зимой их количество планируется существенно увеличить. По словам Филатова, учебные заведения уже выполняют функцию таких пунктов. Там можно будет согреться, подзарядить гаджеты и воспользоваться резервным питанием.

"У нас фактически все учебные заведения выполняют функцию пунктов стойкости, где есть возможность зарядить гаджеты, согреться. Есть, соответственно, резервные генераторы, источники питания", — сказал он.

В зимний период сеть "Пункт несокрушимости" должна увеличиться примерно вдвое и охватить все районы города. К её расширению также планируют привлекать бизнес.

Подготовка к отключениям электроэнергии

Кроме того, в Одессе проверяли, как город будет функционировать в случае полного блэкаута. Несколько недель назад в одном из районов провели соответствующие учения. В ходе них проверяли, сколько времени потребуется, чтобы доставить генераторы со складов на определенные локации и подключить их. По словам Филатова, для каждого района предусмотрены десятки таких локаций. Генераторы уже подготовлены, обслужены и обеспечены топливом.

"Главный вопрос в том, насколько быстро мы сможем принимать все эти управленческие решения, чтобы сбалансировать отсутствие электроэнергии, перебои в водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении и так далее", — подчеркнул Филатов.

Он добавил, что во время полного блэкаута связь может сохраняться около четырёх–шести часов. Этого времени, по его словам, должно хватить для организации необходимых работ непосредственно на местах. Филатов также назвал предстоящую зиму сложной, но выразил уверенность, что город сможет её пережить.

"В прошлом году все жители, независимо от возраста, пережили самую тяжелую зиму за всю свою жизнь. Мы тщательно готовимся к следующей самой тяжелой зиме, и, скорее всего, она будет именно такой. Мы точно ее переживем", — сказал он.

Удары по электроснабжению

Следующей зимой Россия, вероятно, может сосредоточить удары по городам-миллионникам. В зону наибольшего риска могут попасть Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Основной целью может стать энергетическая инфраструктура, повреждение которой способно вызвать перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

По оценке Сергея Нагорняка, таким образом враг будет пытаться создать максимальные проблемы для гражданского населения в зимний период. В то же время западные области могут быть менее уязвимы для масштабных атак. Регионы уже усиливают защиту энергетических объектов, однако из-за ограниченных ресурсов полностью обезопасить всю инфраструктуру невозможно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе стартовало пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения. 5G уже доступен на отдельных улицах в центре города, в районе Аркадии и на вокзале. Сеть запустили три крупнейших оператора. Для использования требуется смартфон с поддержкой 5G и актуальное программное обеспечение на устройстве.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года основные коммунальные тарифы для одесситов останутся без изменений. Цены на электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора пока не пересматриваются. В то же время горожанам стоит учесть новые тарифы на воду, действующие с августа.