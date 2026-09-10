5G в Одесі: де працює мобільний зв’язок п’ятого покоління

Жінка з телефоном в руці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стартувало пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління. 5G уже доступний на окремих вулицях у центрі міста, в районі Аркадії та на вокзалі. Мережу запустили три найбільші оператори. Для користування потрібен смартфон із підтримкою 5G та актуальне програмне забезпечення на пристрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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5G уже працює в Одесі

Одеса долучилася до пілотного проєкту з тестування технології 5G в Україні. До цього мережу п’ятого покоління тестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Пілот має показати, як 5G працює в українських умовах. Також його результати мають допомогти підготувати основу для подальшого масштабного розвитку технології після завершення воєнного стану. 5G потрібен не лише для швидшого мобільного інтернету. Технологія дозволяє краще розподіляти навантаження на мережу та відкриває більше можливостей для цифрових сервісів, "розумних" технологій і сучасної інфраструктури.

Де працює 5G

Мобільні оператори вже визначили райони Одеси, де доступний новий зв’язок:

lifecell запустив 5G на частині вулиць Садової, Преображенської, Гоголя, Гаванної, Дерибасівської, Грецької, Європейської, Рішельєвської, Італійської, Ланжеронівської, Ніни Строкатої та Леха Качинського. Також сигнал доступний у провулку Футуристів, районі Аркадії та в залі очікування Одеського вокзалу.

Vodafone забезпечив покриття від Приморського бульвару та Дерибасівської до Привокзальної площі й Куликового поля.

Kyivstar запустив 5G на Приморському бульварі, Потьомкінських сходах і прилеглій території.

Як підключитися до 5G

Окремо підключати послугу користувачам не потрібно. Достатньо оновити програмне забезпечення смартфона до останньої версії. Якщо пристрій підтримує 5G, він автоматично розпізнає мережу та підключиться до неї, щойно користувач опиниться в зоні покриття.

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Що відомо про 5G в Україні

5G — це п’яте покоління мобільного зв’язку. Технологія забезпечує вищу швидкість передачі даних і стабільніше з’єднання порівняно з попередніми поколіннями. Під час тестування в Україні швидкість передачі даних перевищує 1 Гбіт/с, а середня становить близько 600–700 Мбіт/с.

За даними заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитька, станом на 10 вересня 2026 року в Україні працюють 340 базових станцій 5G. Мережею вже скористалися 3,85 мільйона унікальних користувачів. Близько 30% смартфонів українців підтримують цю технологію. Першу тестову зону 5G в Україні відкрили ще у 2021 році. У травні 2024 року технологію вперше запустили в тестовому режимі на ширшому рівні.

Нинішній пілот має допомогти перевірити роботу мережі та накопичити досвід для її подальшого розвитку. Для Одеси це також можливість поступово розширювати сучасну цифрову інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, кабмін розподілив освітню субвенцію на вересень–грудень 2026 року. Для Одеської міської громади передбачили понад 1 млрд грн. Кошти мають забезпечити виплати педагогам до кінця року з урахуванням підвищення зарплат із вересня.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без змін. Ціни на електроенергію, газ, воду та вивезення сміття наразі не переглядають. Водночас містянам варто врахувати нові тарифи на воду, які діють з серпня.