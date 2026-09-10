5G в Одессе: где работает мобильная связь пятого поколения

Женщина с телефоном в руке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе началось пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения. 5G уже доступен на отдельных улицах в центре города, в районе Аркадии и на вокзале. Сеть запустили три крупнейших оператора. Для использования требуется смартфон с поддержкой 5G и актуальное программное обеспечение на устройстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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5G уже работает в Одессе

Одесса присоединилась к пилотному проекту по тестированию технологии 5G в Украине. До этого сеть пятого поколения тестировали во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве. Пилотный проект должен показать, как 5G работает в украинских условиях. Также его результаты должны помочь подготовить основу для дальнейшего масштабного развития технологии после завершения военного положения. 5G нужен не только для более быстрого мобильного интернета. Технология позволяет лучше распределять нагрузку на сеть и открывает больше возможностей для цифровых сервисов, «умных» технологий и современной инфраструктуры.

Где работает 5G

Мобильные операторы уже определили районы Одессы, где доступна новая связь:

lifecell запустил 5G на части улиц Садовой, Преображенской, Гоголя, Гаванной, Дерибасовской, Греческой, Европейской, Ришельевской, Итальянской, Ланжероновской, Нины Строкатой и Леха Качиньского. Также сигнал доступен в переулке Футуристов, районе Аркадии и в зале ожидания Одесского вокзала.

Vodafone обеспечил покрытие от Приморского бульвара и Дерибасовской до Привокзальной площади и Куликового поля.

Kyivstar запустил 5G на Приморском бульваре, Потемкинской лестнице и прилегающей территории.

Как подключиться к 5G

Пользователям не нужно отдельно подключать эту услугу. Достаточно обновить программное обеспечение смартфона до последней версии. Если устройство поддерживает 5G, оно автоматически распознает сеть и подключится к ней, как только пользователь окажется в зоне покрытия.

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Что известно о 5G в Украине

5G — это пятое поколение мобильной связи. Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных и более стабильное соединение по сравнению с предыдущими поколениями. В ходе тестирования в Украине скорость передачи данных превышает 1 Гбит/с, а средняя составляет около 600–700 Мбит/с.

По данным заместителя министра цифровой трансформации Станислава Прибитека, по состоянию на 10 сентября 2026 года в Украине работают 340 базовых станций 5G. Сетью уже воспользовались 3,85 миллиона уникальных пользователей. Около 30 % смартфонов украинцев поддерживают эту технологию. Первую тестовую зону 5G в Украине открыли ещё в 2021 году. В мае 2024 года технологию впервые запустили в тестовом режиме в более широком масштабе.

Нынешний пилотный проект должен помочь проверить работу сети и накопить опыт для её дальнейшего развития. Для Одессы это также возможность постепенно расширять современную цифровую инфраструктуру.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабмин распределил субвенцию на образование на сентябрь–декабрь 2026 года. Для Одесской городской общины предусмотрено более 1 млрд грн. Средства должны обеспечить выплаты педагогам до конца года с учетом повышения зарплат с сентября.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре 2026 года основные коммунальные тарифы для одесситов останутся без изменений. Цены на электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора пока не пересматриваются. В то же время горожанам стоит учесть новые тарифы на воду, действующие с августа.