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Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году

28 декабря 2024 17:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новые тарифы мобильной связи в 2025 году: как изменятся цены в Одессе
Цены на связь в 2025 году – девушка с телефоном в руках. Фото: Новости.
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Грядущий 2025 год принесет изменения в стоимость услуг мобильной связи для одесситов. Лидеры рынка — "Киевстар", Vodafone и lifecell — по-разному реагируют на экономические вызовы, в частности, рост цен на энергоресурсы и расходы на восстановление сетей. Одни операторы предлагают новые тарифы с увеличенным пакетом услуг, другие удерживают цены.

Новини.LIVE проанализировали, сколько придется платить одесситам за мобильную связь в новом году и какие услуги предлагают провайдеры.

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"Киевстар": новые тарифы

В 2025 году "Киевстар" анонсирует повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. Абонентам обещают больше минут для звонков в другие сети, дополнительные гигабайты интернета и новые безлимитные сервисы. Такие изменения должны компенсировать увеличение стоимости услуг.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 1
Сообщение о повышении тарифов от "Киевстар". Фото: скриншот

В частности, популярные тарифные планы вырастут на 65 грн, но потребители получат более выгодные условия. Увеличение количества мобильного интернета позволяет избежать покупки дополнительных пакетов, что актуально для тех, кто пользуется ежедневно онлайн-сервисами.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 2
Стоимость тарифов в "Киевстаре". Фото: скриншот

Также у компании-оператора предупреждают и об изменениях для клиентов "Домашнего Интернета". Со 2 января новые абоненты не смогут подключить специальный тариф.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 2
Изменение условий подключения тарифа в "Киевстар". Фото: скриншот

Vodafone: тарифы вырастут

Vodafone анонсировал удорожание тарифов с 24 декабря 2024 года. Стоимость популярных линеек Joice и Turbo увеличится на 70–120 грн в зависимости от пакета. Однако для текущих абонентов действует переходный период — три пакета предоставляются по старой цене.

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Стоимость тарифа Joice. Фото: скриншот

Причиной повышения тарифов стала стоимость электроэнергии, оказывающей непосредственное влияние на работу базовых станций.

Новые цены на тарифные планы:

  • Turbo — 270 грн вместо 180 грн;
  • Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;
  • Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;
  • Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.
Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 5
Стоимость тарифа Turbo. Фото: скриншот

Lifecell: тарифы стабильны

В отличие от конкурентов lifecell не планирует изменять цены в декабре 2024 года. Компания делает акцент на сохранении конкурентных тарифов, в частности, через акцию "СТОП-цена", которая позволяет зафиксировать текущую стоимость выбранного пакета до конца 2025 года.

Оператор инвестирует в развитие сети, поддерживает ее резервными источниками питания и отмечает, что последний раз пересматривал цены более года назад. Благодаря этому lifecell сохраняет лояльность своих абонентов.

Сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в 2025 году - фото 6
Стоимость тарифов в lifecell. Фото: скриншот

Отметим, что средний рост тарифов в 2025 году будет составлять от 25% до 30%, что обусловлено экономическими факторами, в том числе ростом цен на энергоресурсы.

Напомним, ранее мы писали, как сохранить связь во время отключений света. Также Одесса станет одним из первых городов, где запустят сеть 5G.

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