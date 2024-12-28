Нові тарифи мобільного зв'язку у 2025 році: як зміняться ціни в Одесі

Ціни на зв'язок у 2025 році — дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Прийдешній 2025 рік принесе зміни у вартість послуг мобільного зв'язку для одеситів. Лідери ринку — "Київстар", Vodafone та lifecell — по-різному реагують на економічні виклики, зокрема, зростання цін на енергоресурси та витрати на відновлення мереж. Одні оператори пропонують нові тарифи зі збільшеним пакетом послуг, інші — утримують ціни.

Новини.LIVE проаналізували, скільки доведеться платити одеситам за мобільний зв'язок у новому році та які послуги пропонують провайдери.

Читайте також:

"Київстар": нові тарифи

На 2025 рік "Київстар" анонсує підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. Абонентам обіцяють більше хвилин для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти інтернету та нові безлімітні сервіси. Такі зміни мають компенсувати збільшення вартості послуг.

Повідомлення про підвищення тарифів від "Київстар". Фото: скриншот

Зокрема, популярні тарифні плани зростуть на 65 грн, але споживачі отримають вигідніші умови. Збільшення кількості мобільного інтернету дозволяє уникнути купівлі додаткових пакетів, що актуально для тих, хто користується онлайн-сервісами щодня.

Вартість тарифів у "Київстар". Фото: скриншот

Також у компанії-оператора попереджають і про зміни для клієнтів "Домашнього Інтернету". З 2 січня нові абоненти не зможуть підключити спеціальний тариф Нагода.

Зміна умов підключення тарифу Нагода у "Київстар". Фото: скриншот

Vodafone: тарифи зростуть

Vodafone анонсував здорожчання тарифів із 24 грудня 2024 року. Вартість популярних лінійок Joice та Turbo збільшиться на 70–120 грн залежно від пакета. Проте для поточних абонентів діє перехідний період — три пакети послуг надаються за старою ціною.

Вартість тарифу Joice. Фото: скриншот

Причиною підвищення тарифів стала вартість електроенергії, що безпосередньо впливає на роботу базових станцій.

Нові ціни на тарифні плани:

Turbo — 270 грн замість 180 грн;

Joice Start — 270 грн замість 200 грн;

Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;

Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

Вартість тарифу Turbo. Фото: скриншот

Lifecell: тарифи стабільні

На відміну від конкурентів, lifecell не планує змінювати ціни у грудні 2024 року. Компанія робить акцент на збереженні конкурентних тарифів, зокрема через акцію "сТОП-ціна", яка дозволяє зафіксувати поточну вартість обраного пакета до кінця 2025 року.

Оператор інвестує в розвиток мережі, підтримує її резервними джерелами живлення та наголошує, що востаннє переглядав ціни понад рік тому. Завдяки цьому lifecell зберігає лояльність своїх абонентів.

Вартість тарифів у lifecell. Фото: скриншот

Зазначимо, що зростання тарифів на зв'язок у 2025 році становитиме від 25% до 30%, що обумовлено економічними факторами, зокрема зростанням цін на енергоресурси.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зберегти зв'язок під час відключень світла. Також Одеса стане одним з перших міст, де запустять мережу 5G.