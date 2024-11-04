В Одесі вводять 5G — коли і за яких умов

Дівчина дивиться у мобільний телефон. Фото: ілюстративне/freepik

В Україні починають впроваджувати мережу 5G. Одеса стане одним з перших міст, де запустять пілотний проєкт. Втім, спочатку перевірять, чи не заважатиме це Силам оборони.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Що відомо

Спочатку сумісність 5G з військовим обладнанням протестують у трьох містах. За даними ЗМІ, першим стане Львів, потім проєкт масштабують до Києва та Одеси.

"Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", — говорить Михайло Федоров.

За словами міністра, завершити повноцінний запуск 5G в Україні планують до 2030 року.

Що вже зроблено

Михайло Федоров розповів, що уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, але й для 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

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