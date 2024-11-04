В Одессе вводят 5G — когда и при каких условиях

Девушка смотрит в мобильный телефон. Фото: иллюстративное/freepik

В Украине начинают внедрять сеть 5G. Одесса станет одним из первых городов, где будет запущен пилотный проект. Впрочем, сначала проверят, не мешает ли это Силам обороны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Что известно

Первоначально совместимость 5G с военным оборудованием протестуют в трех городах. По данным СМИ, первым станет Львов, затем проект масштабируется в Киев и Одессу.

"Пилот продлится два года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей", — говорит Михаил Федоров.

По словам министра, завершить полноценный запуск 5G в Украине планируется к 2030 году.

Что уже сделано

Михаил Федоров рассказал, что правительство приняло изменения к постановлению об использовании радиочастот. Частоты 2100 МГц теперь можно использовать не только для 3G, но и для 2G или 4G. А прекращение использования частот 694–862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.

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