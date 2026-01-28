5G в Україні: коли швидкий інтернет з’явиться в Одесі

Дівчина тримає телефон у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні запускають новий етап розвитку мобільного зв’язку, який напряму вплине й на Одесу. У країні тестують технологію 5G, що має зробити інтернет швидшим і стабільнішим. Пілот уже стартував у Бородянці та раніше у Львові. Далі мережу планують розширювати, зокрема й на південь країни.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Покращення зв’язку

У Бородянці на Київщині запрацював пілотний проєкт 5G. Це черговий крок після Львова, де тестування стартувало на початку січня 2026 року. Там лише за першу добу до мережі п’ятого покоління під’єдналися понад 80 тисяч користувачів. Пілот у Бородянці охоплює центральну частину міста. Також можливе розгортання окремих зон 5G за запитом бізнесу. Після тестування та погоджень із військовими проєкт планують масштабувати. Серед міст, які розглядають наступними, — Одеса.

Для одеситів це означає перспективу значно швидшого мобільного інтернету з мінімальною затримкою сигналу. Такий зв’язок важливий не лише для щоденного користування, а й для бізнесу, цифрових сервісів та відновлення міської інфраструктури.

Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. За цей час перевірятимуть сумісність 5G з військовими системами, оцінюватимуть попит серед користувачів і готуватимуть умови для майбутніх ліцензій та аукціонів на частоти після завершення воєнного стану. Наразі в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологію підтримують понад 25% смартфонів українців. Держава та оператори працюють над удосконаленням мережі, щоб у майбутньому якість зв’язку, зокрема в Одесі, відчутно зросла.

