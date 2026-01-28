Видео
Главная Одесса В Одессе появится 5G — что известно о сроках

В Одессе появится 5G — что известно о сроках

Дата публикации 28 января 2026 16:04
5G в Украине: когда быстрый интернет появится в Одессе
Девушка держит телефон в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине запускают новый этап развития мобильной связи, который напрямую повлияет и на Одессу. В стране тестируют технологию 5G, которая должна сделать интернет быстрее и стабильнее. Пилот уже стартовал в Бородянке и ранее во Львове. Далее сеть планируют расширять, в том числе и на юг страны.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Улучшение связи

В Бородянке Киевской области заработал пилотный проект 5G. Это очередной шаг после Львова, где тестирование стартовало в начале января 2026 года. Там только за первые сутки к сети пятого поколения подключились более 80 тысяч пользователей. Пилот в Бородянке охватывает центральную часть города. Также возможно развертывание отдельных зон 5G по запросу бизнеса. После тестирования и согласований с военными проект планируют масштабировать. Среди городов, которые рассматривают следующими, — Одесса.

Для одесситов это означает перспективу значительно более быстрого мобильного интернета с минимальной задержкой сигнала. Такая связь важна не только для ежедневного пользования, но и для бизнеса, цифровых сервисов и восстановления городской инфраструктуры.

Пилотный проект продлится до декабря 2026 года. За это время будут проверять совместимость 5G с военными системами, оценивать спрос среди пользователей и готовить условия для будущих лицензий и аукционов на частоты после завершения военного положения. Сейчас в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G. Технологию поддерживают более 25% смартфонов украинцев. Государство и операторы работают над усовершенствованием сети, чтобы в будущем качество связи, в частности в Одессе, ощутимо возросло.

Напомним, мы сообщали о том, что нужно для того, чтобы потерять номер абонентам Киевстар. Также мы писали о том, как сэкономить 50% на мобильных тарифах.

