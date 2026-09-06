Одеса отримає понад мільярд гривень на зарплати вчителям

Вчителька спілкується з учнями. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін розподілив освітню субвенцію на вересень–грудень 2026 року. Для Одеської міської громади передбачили понад 1 млрд грн. Кошти мають забезпечити виплати педагогам до кінця року з урахуванням підвищення зарплат із вересня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №1077 від 31 серпня 2026 року.

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Скільки грошей отримає Одеса

Для бюджету Одеської міської територіальної громади у постанові передбачено 1 044 067,6 тис. грн освітньої субвенції на вересень — грудень 2026 року. Новий розподіл почав діяти з 1 вересня.

Кошти мають забезпечити оплату праці педагогів до кінця року. Із вересня їхні зарплати зростають у середньому ще на 20%. Для фінансування цього підвищення уряд перерозподілив 25,8 млрд грн на програму освітньої субвенції.

Які громади отримають найбільше після Одеси

Найбільше фінансування серед громад області передбачили Одесі. Після неї найбільшу суму отримає Ізмаїльська міська громада — 98,6 млн грн.

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Далі за обсягом субвенції йдуть Чорноморська міська громада — 86,3 млн грн, Саф’янівська сільська — 81,3 млн грн, Роздільнянська міська — майже 64 млн грн та Білгород-Дністровська міська — 59,9 млн грн.

Також серед найбільших отримувачів — Балтська міська громада — 58,1 млн грн, Подільська міська — 58 млн грн, Ренійська міська — 54,3 млн грн, Арцизька міська — 53,6 млн грн та Кілійська міська — 53,5 млн грн.

Скільки передбачили для всього регіону

Загалом на вересень–грудень 2026 року для Одеської області передбачили 3 млрд 737,3 млн грн освітньої субвенції. Із них майже 3,474 млрд грн розподілили між 91 територіальною громадою області.

Із загальної суми 263,4 млн грн освітньої субвенції надійдуть безпосередньо до обласного бюджету. Ці кошти передбачені на зарплати педагогів закладів, фінансування яких належить до обласного рівня, зокрема спеціальних шкіл, ліцеїв та інших закладів освіти обласного підпорядкування. Звичайні комунальні школи отримують державне фінансування зарплат педагогів через бюджети своїх територіальних громад.

Як зміняться зарплати педагогів

Уряд пояснив, що новий розподіл має забезпечити своєчасну виплату зарплат педагогам до кінця року з урахуванням чергового етапу підвищення. Із вересня 2026 року заробітна плата педагогічних працівників має зрости в середньому ще на 20%. Раніше, із січня 2026 року, зарплати вчителів уже підвищили на 30%.

Загалом на вересень–грудень уряд розподілив між місцевими бюджетами України 57,4 млрд грн освітньої субвенції. Ще 500 млн грн передбачили в резерві на випадок додаткових потреб.

Що змінили у розрахунку грошей

Разом із новим розподілом Кабмін змінив формулу, за якою визначають обсяг освітньої субвенції. Із 1 вересня граничну розрахункову наповнюваність початкових класів встановили на рівні 24 учнів. Ця зміна особливо стосується великих міст і громад, де показник раніше був вищим.

За новими правилами формула враховуватиме більше розрахункових класів і точніше визначатиме потребу в коштах на оплату праці вчителів. Для громад, де розрахункова наповнюваність уже становила 24 учні або менше, нічого не змінюється.

Крім того, з вересня до формули повернули всі години навчального плану, частина яких не фінансувалася з початку повномасштабного вторгнення. У МОН зазначають, що під час нового розрахунку субвенції ці години вже враховані.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у 2026 році на муніципальні виплати працівникам освітньої галузі передбачили понад 165 мільйонів гривень. Окрім зарплати, частина педагогів може отримувати місцеві надбавки та інші виплати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перший день навчального року пройшов під звуки повітряної тривоги й в укритті. Новий навчальний рік розпочали очно 116 шкіл Одеси, однак у разі тривалих тривог, блекаутів чи інших небезпек заклади мають переходити на інші формати. Окремі школи працюватимуть на базі сусідніх закладів через проблеми з укриттями. Крім того, з перших днів навчання в Одесі та кількох навколишніх громадах вже виникли проблеми зі шкільним харчуванням. Після скарг батьків в Одеській області запровадили щоденний моніторинг їдалень, а перевірки проводитимуть без попередження.